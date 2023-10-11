У Зеленского обвинили Путина в лицемерии и поголовном уничтожении сел

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал попытки главы РФ Путина изобразить из себя приверженца соблюдения международного военного права. Призывы Путина не убивать женщин и детей, чем отметился ХАМАС во время атаки на Израиль, в Офисе президента Украины назвали "фантастическим лицемерием". Об этом сообщают "Комментарии".

Подоляк

"Субъект "Путин", чьи руки в прямом смысле по локоть в крови жителей Мариуполя и Бучи, покашливая, призывает "стороны конфликта" на Ближнем Востоке не трогать "стариков, женщин и детей", раз уж мужчины решили поиграть между собой мускулами, — написал в своем телеграмм-канале Михаил Подоляк. - При этом обращается автор умышленного геноцида украинцев и воровства украинских детей не к российским солдатам, вырезавшим целые села, и даже не к палестинским боевикам, сжигавшим заживо израильтян, а именно… к Израилю, попутно обласкивая Иран и почему-то навязчиво отождествляя боевиков ХАМАС с палестинским народом".

Михаил Подоляк уверен, что у России не получится изобразить из себя миротворца, поскольку РФ сама совершала военные преступления в Украине.

- Так или иначе, у России не выйдет ни заболтать ситуацию, ни надеть лицемерную "миротворческую" маску. Все слишком очевидно и слишком обильно измазано кровью. Путин и его элита – военные преступники. ХАМАС – это усовершенствованный в зверствах ИГИЛ. С террористами не ведут разговоры. Террористов уничтожают или отправляют на скамью подсудимых, — пишет Михаил Подоляк.

Напомним, что ходе проведения Российской энергетической недели Путин фактически стал на сторону ХАМАС, заявив что причиной недавней атаки на Израиль стало нежелание Израиля и США создавать палестинское государство, как того требовали решения ООН, При этом Путин умолчал о том, как с момент провозглашения еврейского государства именно арабские соседи Израиля пытались уничтожить его, отказывая Израилю в существовании.

Тем временем, Маск принял решение относительно Израиля.

А Зеленский откровенно рассказал о последствиях для Украины победы Трампа.