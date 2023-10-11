Зеленский откровенно рассказал о последствиях для Украины победы Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может знать, как радикально может измениться американская политика в отношении Украины в случае избрания Дональда Трампа новым президентом. Об этом лидер страны сказал во время интервью Digi24.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По мнению Владимира Зеленского, любое изменение в глобальном контексте несет свое влияние, но неизвестно, кто будет победителем на выборах в Соединенных Штатах.

"Это решение американского народа. Трамп внесет некоторые изменения. Я не уверен на 100%, что все изменится, я не могу быть уверенным. Есть институты, политика работает по определенным правилам, у американцев есть свое видение и ценности, и это очень важно" — отметил украинский президент.

Он отметил, что когда идут радикальные изменения, то "люди остановят вас, если вы захотите совершить что-то безумное".

"Мы в определенной степени этого боимся. Мы много работали с США, и если что-то изменится, естественно, мы боимся. Я не могу оценить, в какой мере произойдут эти изменения, но боюсь, да", – подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал заявление об окончании войны . Полномасштабная война России против Украины уже в завершающем периоде. При этом важно признать, что он может быть самым трудным. Но даже примерно прогнозировать окончание боевых действий сейчас сложно.

Журналисты уже традиционно поинтересовались мнением президента Украины, когда может закончиться война, на что украинский лидер ответил, что, пожалуй, никто не может назвать точную дату. При этом Зеленский уточнил, что украинские защитники продолжают вести контрследующую кампанию по освобождению временно захваченной территории страны.