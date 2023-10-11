Зеленский откровенно рассказал о последствиях для Украины победы Трампа

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Лиля Воробьева
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может знать, как радикально может измениться американская политика в отношении Украины в случае избрания Дональда Трампа новым президентом. Об этом лидер страны сказал во время интервью Digi24.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
По мнению Владимира Зеленского, любое изменение в глобальном контексте несет свое влияние, но неизвестно, кто будет победителем на выборах в Соединенных Штатах.
"Это решение американского народа. Трамп внесет некоторые изменения. Я не уверен на 100%, что все изменится, я не могу быть уверенным. Есть институты, политика работает по определенным правилам, у американцев есть свое видение и ценности, и это очень важно" — отметил украинский президент.
Он отметил, что когда идут радикальные изменения, то "люди остановят вас, если вы захотите совершить что-то безумное".
"Мы в определенной степени этого боимся. Мы много работали с США, и если что-то изменится, естественно, мы боимся. Я не могу оценить, в какой мере произойдут эти изменения, но боюсь, да", – подытожил Владимир Зеленский.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что
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