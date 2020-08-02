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У Зеленского назвали обстоятельства, при которых он уйдет в отставку

Советник главы ОП Михаил Подоляк дал характеристику личности Владимира Зеленского

сегодня, 23:36
Автор:

Екатерина Белоброва
У Зеленского назвали обстоятельства, при которых он уйдет в отставку

У главы государства Владимира Зеленского слишком сильный и волевой характер, чтобы устать от ответственности и подать в отставку. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию "Страна".

Так, после обсуждения многочисленных скандалов вокруг Зеленского, журналист задал вопрос об обстоятельствах, которые могут стать последней каплей, после которой украинский лидер напишет об уходе с должности.

"Не вижу причин. Он волевой, ответственный, а это очень важно в Украине. Не вижу ситуации, в которой Зеленский с его характером сказал, что он устал и уходит", - заметил Подоляк.

Также чиновник отметил, что, несмотря на заметное снижение рейтинга, Зеленский способен сохранить основной электорат для победы, если посчитает необходимым идти на второй президентский срок.

"Президент устойчив к хейтерам. В чем тактика Петра Порошенко и его сторонников? Максимально залить грязью. Фейки, не фейки — все равно. Для того, чтобы вывести человека из равновесия. Вы правы в том, что Зеленский — человек искусства. Для него важны софиты. Он любит уважение, почет, славу. Но ко всеобщему удивлению, он эту всю грязь очень спокойно и легко переносит. Хотя все думали, что он сломается. Он всегда с юмором об этом говорит. Может потроллить на ровном месте. Он владеет  искусством импровизированного юмора", - заключил Михаил Подоляк, отвечая на вопрос о реакции президента на критику в ключе снижения социологических цифр популярности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в этом же интервью советник главы ОП рассказал о мотивах украинского гаранта Владимира Зеленского переехать на государственную дачу вместе с семьей, что стало очередным инфоповодом для широкого скандала.


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