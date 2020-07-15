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Доверие к Зеленскому продолжает падать

Несмотря на это, президент остается самым популярным политиком страны

сегодня, 15:05 comments543
Автор:

Владимир Лавский
Доверие к Зеленскому продолжает падать

Уровень доверия до президента Украины Владимира Зеленского упал до рекордно низкого показателя - 44%, тогда как в мае он составлял 57%. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. 

Авторы исследования в пояснительной записке отмечают, что Владимир Зеленский по-прежнему самый популярный украинский политик.

"Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия среди жителей Украины. Правда, не доверяют ему 49% опрошенных. Дальше в рейтинге доверия глава Верховной Рады Дмитрий Разумков (39%), министр внутренних дел Украины Арсен Аваков (18%) и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (14%)", - отмечают авторы опроса. 

В то же время, 40,5% украинцев считают, что "Владимир Зеленский является честным и порядочным человеком, но о большинстве представителях его команды такого сказать нельзя". 

Ранее "Комментарии" сообщали, что во время президентства Владимира Зеленского тратят в разы больше на ремонт дорог, нежели при правлении Петра Порошенко. 





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