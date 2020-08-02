В Офисе президента, наконец, ответили, зачем Зеленский переехал на госдачу в Конча-Заспе

Президент Владимир Зеленский был вынужден переехать в загородное поместье на территории Конча-Заспы, так как того требовала государственная охрана первого лица страны. Об этом в своем интервью изданию "Страна" рассказал советник главы Офиса главы государства Михаил Подоляк.

Так, по словам чиновника, квартира в высотном доме Зеленского не предоставляла возможности соблюдать все меры по обеспечению его безопасности.

"Вокруг жилья президента Украины должны быть периметры отсечения, чтобы невозможно было просматривать окна из соседних зданий — в общем, много процедурных ограничений. А там невозможно было обеспечивать коридоры охраны, когда президент выходил из дома. Незнакомые люди приезжали к соседям — охрана не могла их проверить", - указал Подоляк.

При этом советник добавил, что сам президент целый год пытался избежать смены места жительства, сохраняя образ "своего парня из народа".

"Он хотел, как в Швейцарии — президент садится на велосипед и едет. Зеленский искренне верил, что в Украине это тоже может работать. Он не понимал, что Украина — другая страна. Страна конфликтная, страна постоянного хайпа. Это не Швейцария, где все тихо и спокойно", - заметил Подоляк, добавив, что ряд претензий, которые украинское общество выдвигает Зеленскому в связи с переездом на госдачу, находится внутри него самого.

Также советник главы ОП отрицает всякий разлад в отношениях президента с супругой и слухи о том, что Зеленский временно разошелся с первой леди, абсолютно не соответствуют действительности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал новость, которая вызвала широкое обсуждение о том, что "самый демократичный президент" Зеленский переехал на роскошную госдачу, где проживали прежние главы государств, кроме Петра Порошенко.

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