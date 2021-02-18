Стало известно, почему Кравчук перешел на жесткую риторику по Донбассу

Стало известно, почему первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук изменил свою риторику по вопросу Донбасса и сказал, что с Россией невозможно договориться о мире. Об этом рассказал известный эксперт по безопасности Вадим Черныш в эфире телеканала "Украина 24".

Фото: ZN

По словам Черныша, поведение Кравчука связано с тем, что наша страна меняет риторику для того, чтобы Запад оказал дополнительную поддержку.

Эксперт удивился тому факту, что Кравчук понял факт невозможности договоренностей с Россией только сейчас. Он напомнил, что подобное происходит более 6 лет, ведь даже когда были подписаны Минские соглашения, россияне продолжали военное наступление.

Он отметил, что более жесткая риторика должна помочь заработать доверие и поддержку международных партнеров, ведь в Европе выражали опасение тем фактом, что члены украинской делегации отрицали присутствие россиян на Донбассе (речь о Витольде Фокине), а также попыткой создания консультативного совета с боевиками.

Также Черныш сказал, что в Европе рассматривают возможность миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года. Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года, он заменил на этой должности второго президента Украины Леонида Кучму.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в США назвали виновников гибели людей на Донбассе.

Читайте также, почему Россия обостряет конфликт на Донбассе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!