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Стало известно, почему Кравчук перешел на жесткую риторику по Донбассу

У Кравчука есть четкий расчёт

сегодня, 11:30
Автор:

Гриниченко Дима

Стало известно, почему первый президент Украины и глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук изменил свою риторику по вопросу Донбасса и сказал, что с Россией невозможно договориться о мире. Об этом рассказал известный эксперт по безопасности Вадим Черныш в эфире телеканала "Украина 24".

Стало известно, почему Кравчук перешел на жесткую риторику по Донбассу

Фото: ZN

По словам Черныша, поведение Кравчука связано с тем, что наша страна меняет риторику для того, чтобы Запад оказал дополнительную поддержку.

Эксперт удивился тому факту, что Кравчук понял факт невозможности договоренностей с Россией только сейчас. Он напомнил, что подобное происходит более 6 лет, ведь даже когда были подписаны Минские соглашения, россияне продолжали военное наступление.

Он отметил, что более жесткая риторика должна помочь заработать доверие и поддержку международных партнеров, ведь в Европе выражали опасение тем фактом, что члены украинской делегации отрицали присутствие россиян на Донбассе (речь о Витольде Фокине), а также попыткой создания консультативного совета с боевиками.

Также Черныш сказал, что в Европе рассматривают возможность миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. 

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года. Леонид Кравчук возглавляет украинскую делегацию в минской ТКГ с июля 2020 года, он заменил на этой должности второго президента Украины Леонида Кучму. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в США назвали виновников гибели людей на Донбассе. 

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/obshestvo-news/8013-ukraina-menyaet-ritoriku-slovam-kravchuka-o-rossii-i-donbasse-dali-obyasnenie
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Обусуждения

Брат

сегодня, 11:48

Ну и борзые укропитеки.Путин их пощадил,пожалел в 2014,2015 годах,а мог ведь и должен был уничтожить нарождающийся фашизм в Украине.Тогда в 2014 хватило бы полкп ВДВ,что бы дойти до польской границы.И теперь еще неблагодарные укры чем то недовольны.Хотя понятие-долг платежом красен для гейропейцев,да и вообще запада,не известно.Ну что ж,придеться выжигать заразу напалмом-это ведь любимое пендосовское а значит и укропитековское оружие.

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