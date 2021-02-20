У Зеленского анонсировали войну против олигархов, которые разграбили Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал войну против олигархов и политиков, которые грабили Украину весь период её независимости с 1991 года. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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По его словам, после нардепа Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, СНБО планирует введение санкций против ряда украинских политиков с огромными состояниями, которые не вели бизнес официально и работали на государственной службе.

Данилов пообещал, что все ресурсы, которые были украдены у народа за годы независимости Украины, будут возвращены обратно. Он сказал, что в новых санкционных списках будут депутаты и люди, которые никогда не работали, однако владеют огромными состояниями.

Секретарь СНБО сказал, что все украденное имущество, с которого не платятся налоги в украинский бюджет, будут возвращены, в том числе и в вопросе природных ресурсов нашей страны.

Также Данилов заявил, что в скором времени будут опубликованы данные о людях, которые имеют бизнес в России и тратят деньги на то, чтобы промывать мозги украинским гражданам.

19 февраля СНБО ввел санкции против нардепа Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, гражданской жены нардепа Тараса Козака Натальи Лавренюк и ряда других лиц за финансирование терроризма. Алексей Данилов назвал Медведчука и Марченко террористической группировкой, которая снабжает боевиком на оккупированном Донбассе, а также сказал, что СНБО через две недели соберется снова для того, чтобы ввести новые санкции.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Байден назвал главную цель Путина и Кремля.

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