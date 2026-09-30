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У украинцев закончилось терпение: Зеленскому придется отвечать

Эксперт Рейтерович рассказал, каким может быть ответ Зеленского на петицию о пресс-конференции

30 сентября 2026, 16:54
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Кречмаровская Наталия

Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу проведения открытой пресс-конференции с независимыми журналистами и обществом набрала необходимое количество голосов для рассмотрения.

У украинцев закончилось терпение: Зеленскому придется отвечать

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Глава политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что до завершения сбора подписей за петицию осталось еще 59 дней. В обращении отмечено, какие медиа хотят пообщаться и какие вопросы обсудить.

Эксперт рассказал, что Зеленский ранее направлял петиции, набравшие необходимое количество голосов, либо в Кабмин, либо в профильные органы. Однако сейчас сам должен отреагировать, ведь обращение именно к нему. Рейтерович предположил, что в Офисе президента, возможно, будут затягивать с ответом.

"Конечно, инструмент затягивания не бесконечен, потому что президенту будут напоминать о петиции. Но не побоюсь спрогнозировать, что ответ, скорее всего, будет такого формата, что президент регулярно общается с обществом и нет смысла проводить какую-то отдельную большую пресс-конференцию, исходя, например, из ситуации безопасности или из того, что президент ездит за границу, общается с партнерами и работает над тем, чтобы Украина получила максимальную помощь в отражении российской агрессии”, — предположил Рейтерович.

При этом он отметил, что такое вряд ли устроит не только журналистов, но и подавляющее большинство граждан. Эксперт убежден, что накопилось много вопросов, на которые хотелось бы услышать не подготовленный ответ, а в живой дискуссии. Среди главных вопросов – приоритетность в производстве дронов, противодействие реактивным дронам, антибаллистический щит, на который из бюджета выделяют много денег, а результата нет.

Рейтерович подытожил, что вопросов очень много и не слишком удобны для президента, поэтому, по его мнению, ОП будет делать все для того, чтобы не организовывать такую пресс-конференцию.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленскому грозит крах доверия.




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