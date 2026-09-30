Зеленському загрожує крах довіри: яку межу перетнув президент

Президент України Володимир Зеленський опинився під певним тиском одразу з кількох напрямків. Всередині країни і політики, і пересічні українці критикують корупційні скандали в оточенні президента, роботу влади, а західні партнери ставлять жорсткі умови отримання грошей. Штучний інтелект оцінив, чим така ситуація може загрожувати президенту.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT звертає увагу на те, що критика звучить одночасно всередині України та з боку міжнародних партнерів. На думку бота, саме це створює для Зеленського складнішу ситуацію, ніж звичайна політична боротьба.

Окремо чат-бот посилається на свіже опитування КМІС. 72% респондентів вважають, що Зеленський несе відповідальність за корупційні дії свого оточення. Водночас КМІС уточнює: така відповідальність сприймається переважно як політична, а не як твердження про особисту причетність президента до корупції.

За оцінкою ChatGPT, до цього додаються економічні труднощі, потреба у зовнішньому фінансуванні та питання до ефективності влади. Найбільшою загрозою модель ШІ називає не миттєву втрату влади, а поступове скорочення політичного запасу довіри. Особливо гостро це може проявитися після завершення бойових дій, коли суспільство вимагатиме відповідей за рішення, кадри та помилки.

Чат-бот Gemini також говорить про подвійний тиск. У своїй відповіді пов’язує критику із західними партнерами, які очікують реформ і конкретних рішень, а також із настроями всередині України на тлі війни та корупційних скандалів.

На думку Gemini, це може звужувати для Зеленського простір для ухвалення рішень і створювати проблеми у відносинах із партнерами, від яких залежить фінансова та військова підтримка. Всередині країни прогнозує можливе падіння рейтингу, зростання протестних настроїв та активізацію політичних опонентів. Окремо Gemini наголошує на ризику політичної кризи, якщо влада не змінить комунікацію та не продемонструє реальних дій у боротьбі з корупцією.

Чат-бот Grok у своїй відповіді робить акцент на поєднанні внутрішнього та зовнішнього тиску. Бот також посилається на показник КМІС у 72%, а серед інших чинників називає корупційні скандали, питання централізації влади та кадрові рішення.

Окремо Grok говорить про тиск з боку європейських партнерів щодо реформ і про складне для Зеленського балансування між війною та дипломатією.

Серед можливих наслідків називає втрату легітимності в очах частини суспільства, появу альтернативних політичних фігур, ризик внутрішнього розколу та послаблення переговорних позицій. Grok також припускає, що затягування реформ може позначитися на зовнішній підтримці.

У висновку усі три чат-боти сходяться в одному: головна проблема для Зеленського — не сама критика, а її накопичення з різних боків. Вони також говорять про ризик втрати довіри, ускладнення відносин із партнерами та посилення внутрішньої політичної конкуренції.

Різниця — в акцентах. ChatGPT говорить передусім про поступову втрату політичного запасу довіри, Gemini — про звуження простору для рішень і ризик політичної кризи, а Grok — про можливий внутрішній розкол та ослаблення переговорних позицій.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді заговорили про заміну Зеленського.



