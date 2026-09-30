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В українців закінчилося терпіння: Зеленському доведеться відповідати

Експерт Рейтерович розповів, якою може бути відповідь Зеленського на петицію щодо пресконференції

30 вересня 2026, 16:54
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Кречмаровская Наталия

Електронна петиція до президента України Володимира Зеленського щодо проведення відкритої пресконференції з незалежними журналістами та суспільством набрала необхідну кількість голосів для розгляду.

В українців закінчилося терпіння: Зеленському доведеться відповідати

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що до завершення збору підписів за петицію залишилося ще 59 днів. У зверненні зазначено, які медіа хочуть поспілкуватися та які питання обговорити. 

Експерт розповів, що Зеленський раніше спрямовував петиції, які набрали необхідну кількість голосів або до Кабміна, або профільним органам. Однак зараз має сам відреагувати, адже звернення саме до нього. Рейтерович припустив, що в Офісі президента можливо будуть затягувати з відповіддю.

“Звісно, інструмент затягування не безкінечний, тому що президенту будуть нагадувати про петицію. Але не побоюся спрогнозувати, що відповідь скоріш за все буде такого формату, що президент регулярно спілкується з суспільством і немає сенсу проводити якусь окрему велику пресконференцію, виходячи, наприклад, з безпекової ситуації або з того, що президент їздить за кордон, спілкується з партнерами і працює над тим, щоб Україна отримала максимальну допомогу у відбитті російської агресії”, — припустив Рейтерович.

При цьому він зауважив, що така навряд чи влаштує не тільки журналістів, а й переважну більшість громадян. Експерт переконаний, що накопичилось багато питань, на які хотілось б почути не підготовлену якусь відповідь, а в живій дискусії. Серед головних питань — пріоритетність у виробництві дронів, протидія реактивним дронам, антибалістичний щит, на який з бюджету виділяють багато грошей, а результату немає. 

Рейтерович підсумував, що питань надзвичайно багато і не надто зручних для президента, тому, на його думку, ОП буде робити все для того, щоб не організовувати таку пресконференцію. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Зеленському загрожує крах довіри. 




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