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Главная Новости Политика президент "У нас есть свой Берлин, своя Венеция, свои Мальдивы": Зеленский записал трогательное видео об Украине
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"У нас есть свой Берлин, своя Венеция, свои Мальдивы": Зеленский записал трогательное видео об Украине

Президент Владимир Зеленский записал видеоролик на английском языке, чтобы больше людей по всему миру узнало об Украине и ее преимуществах

сегодня, 16:14
Автор:

Екатерина Белоброва

Украинский гарант Владимир Зеленский обратился на международном диалекте к гражданам по всему миру, чтобы внятно и лаконично расписать достоинства державы, которая сегодня отмечает 29 лет со дня своей Независимости и унитарности. Видеоролик президент опубликовал на своей странице в Facebook.

Цель ролика - привлечение внимания иностранных партнеров к продолжительному сотрудничеству и экономическим союзам. 

"У нас есть свой Берлин, своя Венеция, свои Мальдивы": Зеленский записал трогательное видео об Украине

"Современная Украина - это нечто такое, что мы вместе можем создать и вместе выиграть. Одна из самых больших стран Европы станет настоящим прорывом, рубежом, за которым произойдут совершенно особенные вещи!", - призывает Зеленский.

При этом глава государства указал на то, какие трудолюбивые, талантливые люди проживают в Украине, какие плодородные грунты, какие перспективные возможности для IT-бизнеса. 

"Вместе мы можем накормить весь мир" - убежден лидер украинцев.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины произнес торжественную речь в 29-ю годовщину Независимости. 

"Мы - не ангелы, но чертам тут не место. Не будет такого, что наша хата скраю. Посмотри в зеркало и увидишь: все зависит только от нас. С праздником вас, уважаемые граждане! Слава Украине!", - сказал Владимир Зеленский. 



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