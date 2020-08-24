"У нас есть свой Берлин, своя Венеция, свои Мальдивы": Зеленский записал трогательное видео об Украине

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Екатерина Белоброва
Украинский гарант Владимир Зеленский обратился на международном диалекте к гражданам по всему миру, чтобы внятно и лаконично расписать достоинства державы, которая сегодня отмечает 29 лет со дня своей Независимости и унитарности. Видеоролик президент опубликовал на своей странице в Facebook.
Цель ролика - привлечение внимания иностранных партнеров к продолжительному сотрудничеству и экономическим союзам.
"Современная Украина - это нечто такое, что мы вместе можем создать и вместе выиграть. Одна из самых больших стран Европы станет настоящим прорывом, рубежом, за которым произойдут совершенно особенные вещи!", - призывает Зеленский.
При этом глава государства указал на то, какие трудолюбивые, талантливые люди проживают в Украине, какие плодородные грунты, какие перспективные возможности для IT-бизнеса.
"Вместе мы можем накормить весь мир" - убежден лидер украинцев.
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