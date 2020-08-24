Что сказал Зеленский в поздравлении украинцам: запись выступления

Президент Украины Владимир Зеленский во время поздравления стране на Софиевской площади рассказал о векторе развития страны.

"Уважаемые украинцы! Год назад я рассказывал, как каждое утро начинается с смс-сообщения от Генерального штаба Украины, о количестве умерших на передовой. Цифры бывают разные, но только одно сообщение делает сообщение хорошим: умерших ноль, раненных ноль. Сегодня 29-й день подряд утро действительно доброе. 29 дней, как города и села не хоронят своих героев. 29 дней, как дети не плачут и не плачут жены. Недавно, пребывая на Востоке, я спросил у местных жителей: "Вы слышали новости о режиме тишины?". Они сказали: "Мы слышим не новости, мы слышим тишину".

Сегодня мы все просим Бога об одном: пусть дни тишины станут месяцами, месяца - годами, и так далее. Мы верим, что это точно будет. Я отправляю это сообщение Богу со святого места, Софийской площади, где Ярослав Мудрый разгромил печенегов. Здесь встречали Богдана Хмельницкого, здесь подписывали акт об Объединении Украины и праздновали победу наш фашизмом. И делаю это в святой день, когда у 65 миллионов украинцев на планете - большой праздник, день рождения мамы, Украины.

Наши врачи - они супергерои, которые каждый день борются за здоровье каждого украинца. За сообщением из генштаба хочу видеть сообщение от Министра здравоохранения: "больных - ноль, заболевших за последние сутки - ноль". Хочется, чтобы украинцы болели футболом на трибунах и музыкой на концертах, а не коронавирусом.

Каждая мама хочет, чтобы ее ребенок был дома. Сегодня за нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма. Я хочу, чтобы они поскорее вернулись в страну, которую не узнают. В страну, которая будет первой в Европе по человеческому счастью, а не только по территории. Украина - это страна, где здоровье и право на первом месте, а не идут споры на предмет, кто за кого голосовал. За одного украинца я готов отдать тысячу пленных. Я сделаю все, чтобы украинцы были дома! Я хочу, чтобы все понимали: если он украинец, то страна его никогда не даст в обиду. И все равно, кто ее атакует: агрессор или вирус. Я хочу, чтобы спорили только, как назвать новое здание или ракету. Хватит уже спорить друг с другом.

Наша команда - это сборная Украины. Каждый регион - это часть пазла, без которого невозможно развитие страны. И каждый как хозяин должен начинать с себя. Почувствуй, что ты не зритель, а создатель новой страны. Украина начинается с тебя! Мы часто говорим: хорошо там, где нас нет. А надо говорить: будет хорошо там, где мы есть. Знаете, где идеально место? Там, где ты стоишь в этот момент. Мы просто не все до конца поняли, как нам повезло, что мы родились в Украине. К сожалению, только после российской агрессии мы начали думать об армии и гордиться ею. Когда началась эпидемия коронавируса, то только потом вспомнили о врачах. Время понять, что нашу независимость нужно защищать каждый день. Кому-то с оружием в руках, кому-то в шахте под землей, кому-то - на спортивных аренах или на сцене театра.

Мы - не ангелы, но чертам тут не место. Не будет такого, что наша хата скраю. Посмотри в зеркало и увидишь: все зависит только от нас. С праздником вас, уважаемые граждане! Слава Украине!", - сказал Владимир Зеленский.

"Комментарии" провели собственное исследование, чтобы определить, кто из президентов Украины внес самый большой вклад в независимость страны.

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