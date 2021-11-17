Тысяча гривен от Зеленского: главные проблемы на пути вакцинировать всю Украину

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Елизавета Черных
Тысяча за вакцинацию, которую предложил выплачивать президент Украины Владимир Зеленский, продолжает оставаться топ-темой в стране. Предложение обрастает различными мифами, кто и как будет получать – толком пока не ясно.
Владимир Зеленский - фото: Офис Президента
Само по себе стимулирование вакцинации, безусловно, правильный ход, о чем изданию "Комментарии" уже говорили эксперты. Но и проблемных моментов в пока еще "сырой" инициативе, официального оформления которой на данный момент нет – хватает. О них "Комментарии" и поговорили с экспертами.
Заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый акцентирует, что основной вопрос, возникающий при расходовании бюджетных средств (а на стимулирование вакцинации намерены направить около 3 млрд грн из фонда поддержки предпринимательства, пострадавших от COVID-19, сделав акцент на том, что тратить полученную т.н. "Вовину тысячу" можно будет лишь на определенные направления) – цель. Чего мы хотим достичь.
По его словам, проблема в том, что в Украине много людей умирает от ковида. Смертность выше, чем в других странах. И основная группа риска, основной процент умерших – это люди пенсионного возраста – 50+, 60+. Именно они формируют львиную долю перегрузки стационара и смертей. Именно они – в основном тяжело заболевшие и умершие.
"Есть ли в этом мероприятии с раздачей 1000 грн задача уменьшить смертность от ковида и уменьшить нагрузку на стационар? Если да – нужно усилия концентрировать именно на эту группу. И платить именно пенсионерами, которые и так у нас финансово малообеспечены, – поясняет Константин Надутый. – Акцентировать также на том, что мы платим людям, которые не переболели. Если человек переболел, смысл вакцинации стоит определять после соответствующего обследования. Каждого переболевшего вакцинировать точно не надо. У нас иммунная прослойка сформирована уже преимущественно за счет переболевших. И деньги следует расходовать, чтобы стимулировать вакцинацию рисковых категорий, людей пожилого возраста. Работоспособное население мы подталкивали к вакцинированию методом кнута, негативными стимулами – запрет на проезд, недопуск на работу для невакцинированных. А с вакцинацией пожилых граждан у нас – полный провал".
Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club Анна Крысюк призналась, что новость о стимулировании тысячей людей ради вакцинирования ее удивила.
По ее мнению, подобные инициативы власти не имеют ни четкой аргументации, ни внятной калькуляции. И это тревожит.
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Обсуждения
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Адъютант своего народа
сегодня, 11:43
Когда же этот бля*ский(по-другому и не скажешь) психоз на Украине закончится, что Россия вот-вот нападет на вас? Да нах.. вы нам нужны? Чтобы кормить и отапливать вас? Наложили себе в свои шаровары, что весь мир шарахается от вашей вони. Ганьба та презирство Украiне!