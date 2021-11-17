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Тысяча гривен от Зеленского: главные проблемы на пути вакцинировать всю Украину

По словам главы государства, с 19 декабря через приложение "Дія" полностью вакцинированные граждане могут получить одну тысячу гривен

сегодня, 11:37
Автор:

Елизавета Черных
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Тысяча за вакцинацию, которую предложил выплачивать президент Украины Владимир Зеленский, продолжает оставаться топ-темой в стране. Предложение обрастает различными мифами, кто и как будет получать – толком пока не ясно.

Тысяча гривен от Зеленского: главные проблемы на пути вакцинировать всю Украину

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Само по себе стимулирование вакцинации, безусловно, правильный ход, о чем изданию "Комментарии" уже говорили эксперты. Но и проблемных моментов в пока еще "сырой" инициативе, официального оформления которой на данный момент нет – хватает. О них "Комментарии" и поговорили с экспертами.

Деньги следует расходовать, чтобы стимулировать вакцинацию рисковых категорий, людей пожилого возраста

Заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый акцентирует, что основной вопрос, возникающий при расходовании бюджетных средств (а на стимулирование вакцинации намерены направить около 3 млрд грн из фонда поддержки предпринимательства, пострадавших от COVID-19, сделав акцент на том, что тратить полученную т.н. "Вовину тысячу" можно будет лишь на определенные направления) – цель. Чего мы хотим достичь.

"Это желание раздать людям деньги, поддержав их? Освоить бюджетные средства в личных целях? Стимулировать вакцинацию? Снизить нагрузку на стационар? Снизить количество смертей от ковида? Деньги как бы заложены, но это ведь бюджетные средства, то есть – деньги каждого из нас. И хотелось бы, чтобы их расходовали на реальные, нам понятные и достижимые цели", – подчеркивает Константин Надутый.

По его словам, проблема в том, что в Украине много людей умирает от ковида. Смертность выше, чем в других странах. И основная группа риска, основной процент умерших – это люди пенсионного возраста – 50+, 60+. Именно они формируют львиную долю перегрузки стационара и смертей. Именно они – в основном тяжело заболевшие и умершие.

"Есть ли в этом мероприятии с раздачей 1000 грн задача уменьшить смертность от ковида и уменьшить нагрузку на стационар? Если да – нужно усилия концентрировать именно на эту группу. И платить именно пенсионерами, которые и так у нас финансово малообеспечены, – поясняет Константин Надутый. – Акцентировать также на том, что мы платим людям, которые не переболели. Если человек переболел, смысл вакцинации стоит определять после соответствующего обследования. Каждого переболевшего вакцинировать точно не надо. У нас иммунная прослойка сформирована уже преимущественно за счет переболевших. И деньги следует расходовать, чтобы стимулировать вакцинацию рисковых категорий, людей пожилого возраста. Работоспособное население мы подталкивали к вакцинированию методом кнута, негативными стимулами – запрет на проезд, недопуск на работу для невакцинированных. А с вакцинацией пожилых граждан у нас – полный провал".

Всё снова ляжет на плечи налогоплательщиков, мнения которых об этом никто не спросил

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club Анна Крысюк призналась, что новость о стимулировании тысячей людей ради вакцинирования ее удивила.

"Я понимаю, что должна быть правильная мотивация. Но где мотивация для людей, которые переболели и имеют антитела? Почему для них на законодательном уровне не сделать какие-то доступности, как для вакцинированных? Вопрос и в том, есть ли на такие проекты средства? Всё снова ляжет на плечи налогоплательщиков, мнения которых об этом никто не спросил", – подчеркивает бизнес-вумен.

По ее мнению, подобные инициативы власти не имеют ни четкой аргументации, ни внятной калькуляции. И это тревожит.

"По каким критериям будут выдавать эти средства? Почему именно по таким? Откуда возьмут средства? Сколько? На какой период рассчитана программа? Кто будет это контролировать? Если тот же орган, который всё это инициировал – это абсурд", – резюмирует Анна Крысюк.

Ранее "Комментарии" писали, что в Минздраве рассказали, какие последствия ждут врачей, в случае отказа от вакцинации. 


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Источник: https://comments.ua/
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Обсуждения

Адъютант своего народа

сегодня, 11:43

Когда же этот бля*ский(по-другому и не скажешь) психоз на Украине закончится, что Россия вот-вот нападет на вас? Да нах.. вы нам нужны? Чтобы кормить и отапливать вас? Наложили себе в свои шаровары, что весь мир шарахается от вашей вони. Ганьба та презирство Украiне!

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