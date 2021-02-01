Трамп не давил: Зеленский о сотрудничестве с экс-президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский считает сотрудничество с Соединенными Штатами Америки одним из приоритетов внешней политики. Такой вывод можно сделать из интервью главы государства американскому изданию Axios.

У Зеленского есть отдельные претензии к Трампу. Фото: пресс-служба Президента Украины

Зеленский утверждает: истерия мировых СМИ в период первого импичмента Трампа бесспорно ухудшала и репутацию Украины. По словам президента, он постоянно мониторил ситуацию и был возмущен заявлениями о давлении главы США на украинское правительство.

"Я читал, что Трамп давил. Во-первых, это было очень обидно. Почему? Потому что я президент Украины. Возможно, мы меньше, чем Соединенные Штаты, но мы независимая Украина. Мы доказали это России, когда удержали свою территорию, и мы продолжаем это доказывать. Вот почему он не давил. Я бы этого никогда не сказал", — подчеркивает Зеленский.

В то же время глава украинского государства остается неудовлетворенным из-за публикации Белым Домом записи их официальной беседы с Дональдом Трампом. По его мнению, ни одна из сторон не имела права на такой шаг.

"Я бы никогда этого не допустил. Неважно, о чем мы говорили, но этот разговор — первый серьезный разговор между двумя президентами, между стратегическими партнерами", — сказал Владимир Зеленский.

Именно в рамках этого интервью на вопрос журналиста Джонатана Свона, президент Украины признался, что несколько зол на Дональда Трампа. Впрочем, отвечал Зеленский с улыбкой.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что готов и в дальнейшем сотрудничать с американским правительством и всячески способствовать налаживанию партнерских отношений с новой администрацией Белого Дома. Президент подтвердил, что в случае необходимости Украина будет способствовать любым расследованием США, которые будут причастными к нашему государству. Непосредственно во время разговора речь шла о Руди Джулиана (личный адвокат Дональда Трампа — ред.) и Хантера Байдена (сын президента США Джо Байдена — ред.).

Ранее "Комментарии" сообщали, что американские СМИ раскрыли полный список тем, на которые в свое время Владимир Зеленский общался с Дональдом Трампом.

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