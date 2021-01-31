Окружение Зеленского рассказало, о чем общался украинский президент с Трампом

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Кириєнко Анна
Окружение президента Украины Владимира Зеленского рассказало, о чем общался глава государства с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание The Washington Post.
Дональд Трамп хотел использовать Украину в своих целях - подробности. Фото: cdni.rt.com
По словам соратников главы государства в июле 2019-го Зеленский получил поздравления с победой "Слуги народа" на парламентских выборах от Дональда Трампа.
Именно этот разговор заложил начало серьезному скандалу, который разразился в Америке. Оказывается, что кроме поздравлений Трамп вместе со своим адвокатом настойчиво рекомендовали Зеленскому начать расследование деятельности Данкана Хантера — сына Джо Байдена, чтобы найти там коррупционные случаи.
Соответственно главной целью адвоката Рудольфа Джулиани стало привлечение президента Украины к подрыву репутации семьи нынешнего президента США Джозефа Байдена.
Как сообщают соратники Зеленского, тон в Джулиани был далеко не вежливый. Украинская верхушка отказалась участвовать в политической афере.
После этого контакт с американским Главой так и не удалось наладить. А дальнейшие звонки были сухими. По словам The Washington Post, верхушка США была уже не заинтересована в дальнейших отношениях с Украиной.
Некоторые помощники Зеленского сейчас уверены, что переговоры Рудольфом Джулиани были большой ошибкой. Однако избежать общения нельзя было, ответить на предложение адвоката президента США — тоже. Предполагается, что если бы Зеленский все-таки выполнил рекомендацию Трампа, ход политических событий в Америке был бы совсем другим.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что сенат США одобрил сроки импичмента Трампу. Детали дела можете прочитать в нашем материале.
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