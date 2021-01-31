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Окружение Зеленского рассказало, о чем общался украинский президент с Трампом

Дональд Трамп хотел использовать Украину в своих политических целях

сегодня, 20:30
Автор:

Кириєнко Анна

Окружение президента Украины Владимира Зеленского рассказало, о чем общался глава государства с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Окружение Зеленского рассказало, о чем общался украинский президент с Трампом

Дональд Трамп хотел использовать Украину в своих целях - подробности. Фото: cdni.rt.com

По словам соратников главы государства в июле 2019-го Зеленский получил поздравления с победой "Слуги народа" на парламентских выборах от Дональда Трампа.

Именно этот разговор заложил начало серьезному скандалу, который разразился в Америке. Оказывается, что кроме поздравлений Трамп вместе со своим адвокатом настойчиво рекомендовали Зеленскому начать расследование деятельности Данкана Хантера — сына Джо Байдена, чтобы найти там коррупционные случаи.

Соответственно главной целью адвоката Рудольфа Джулиани стало привлечение президента Украины к подрыву репутации семьи нынешнего президента США Джозефа Байдена.

Как сообщают соратники Зеленского, тон в Джулиани был далеко не вежливый. Украинская верхушка отказалась участвовать в политической афере.

После этого контакт с американским Главой так и не удалось наладить. А дальнейшие звонки были сухими. По словам The Washington Post, верхушка США была уже не заинтересована в дальнейших отношениях с Украиной.

Некоторые помощники Зеленского сейчас уверены, что переговоры Рудольфом Джулиани были большой ошибкой. Однако избежать общения нельзя было, ответить на предложение адвоката президента США — тоже. Предполагается, что если бы Зеленский все-таки выполнил рекомендацию Трампа, ход политических событий в Америке был бы совсем другим.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что сенат США одобрил сроки импичмента Трампу. Детали дела можете прочитать в нашем материале.


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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-giuliani-biden-hunter/2021/01/29/592cecd6-54f7-11eb-acc5-92d2819a1ccb_story.html
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