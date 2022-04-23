Тезис РФ о защите русскоязычных и ответ Зеленского: мнение экспертов

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, среди прочего, отметил, что РФ стоит позаботиться о правах русскоязычных именно в России, потому что новой мечтой ее граждан стало "украсть унитаз и умереть".

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Эксперты оценили для издания "Комментарии" это заявление, а также в целом коммуникацию со стороны украинского руководства во время войны.

Коммуникация украинского руководства в военное время стала эффективным оружием для обороны страны

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов напоминает, что военное командование РФ объявило о планах по удержанию контроля над частью восточных и южных территорий Украины.

Также появились сообщения о подготовке там псевдореферендумов по вопросу включения территорий в состав РФ либо создания квазигосударственных образований.

"Подобные планы снова вытягивают в публичную плоскость обоснование войны против Украины как "освободительного похода для защиты русскоязычного населения". Очевидно, что всё население Украины посылает оккупантов на всех доступных для общения языках по всем понятному адресу. И публичный ответ президента Владимира Зеленского в данном случае является своевременным и образным, – уверен эксперт. – Президент напоминает, что на самом деле вместо "освобождения" российские военнослужащие занялись мародерством, что стало индикатором их недостаточного материального обеспечения".

В целом же коммуникация украинского руководства в военное время стала эффективным оружием для обороны страны, считает Игорь Попов.

"Зеленский выступает как лидер нации, ежедневно информирует граждан о ходе событий, причем делает это со своего рабочего места. Вторая коммуникационная задача для президента – координация международной коалиции в поддержку Украины, и здесь он тоже работает весьма успешно, также ежедневно ведет переговоры с мировыми лидерами. Собственным ноу-хау Зеленского стали выступления перед парламентами стран-партнеров, что позволило ускорить предоставление помощи через формирование публичной политической поддержки в этих странах", – акцентирует эксперт.

Правильным решением он называет и запуск телемарафона, который для многих граждан стал основным источником информации.

"Возможно, стоило бы усилить коммуникацию с миллионами украинских беженцев. Сеть консульских учреждений с трудом справляется с многократно возросшей нагрузкой, а люди ждут ответов по поводу сроков безопасного возвращения и не могут надеяться на постоянную помощь от иностранных партнеров, – отмечает Игорь Попов. – По итогам двух месяцев Украины выигрывает войну на информационном фронте. Наши команды коммуникационщиков наработали навыки во внутренних пиар-кампаниях – и теперь имеют преимущество перед российскими информвойсками, которые не привыкли к работе в конкурентной среде".

В реальности — защита русскоязычного населения является именно защитой неотъемлемого права воровать и грабить

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин рассуждает так:

"Одно из произведений Федора Михайловича Достоевского "Дневники писателя" содержит описание того, как во время войны 1877-1878 годов российские солдаты вошли в Болгарию, ожидая увидеть там угнетенных османами православных людей, которых необходимо срочно освобождать и защищать от гонений... Достоевский пишет, что увидев реальный уровень жизни "угнетаемых" болгар, россияне испытали шок. Ведь люди там жили гораздо лучше, чем любой солдат из любого региона россии.

"Освободители", по описанию Достоевского, были глубоко возмущены тем, что "освобождаемые" живут лучше них. Прошло почти 150 лет и в сознании россиян ничего не изменилось. Все так же они могут "освободить" кого-то только от унитазов, стиральных машин и микроволновок".

По словам Дмитрия Золотухина, "защита русскоязычного населения" должна заключаться, в первую очередь, в ремонте сортиров во всём, так называемом, "замкадье" (российской территории, которая находится за МКАДом). Но, для этого необходимо прекратить воровать.

"При этом, раскручивая военную машину кремля — как раз наоборот, масштабы воровства можно увеличить, – акцентирует эксперт. – Таким образом, для всего российского воинства, начиная с Шойгу и заканчивая последним вшивым срочником — война это возможность безнаказанно красть... Только срочники крадут унитазы, а Шойгу крадет триллионы рублей из бюджета. В реальности — защита русскоязычного населения является именно защитой неотъемлемого права воровать и грабить".

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