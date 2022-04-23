Место Молдовы в войне России против Украины и дальнейшая судьба Приднестровья: что говорят эксперты

Министерство иностранных дел Молдовы вызывает посла РФ из-за возмущения в связи с заявлениями замкомандующего Центральным военным округом России. Тот уверяет, что РФ стремится получить контроль над югом Украины, который даст россиянам еще один выход в Приднестровье, где якобы "отмечаются факты притеснений русскоговорящего населения".

Флаг Молдовы - фото из открытых источников

Эксперты оценили для издания "Комментарии" ситуацию в Молдове в ракурсе российско-украинской войны.

Россия, на самом деле, не обращает внимания на суверенитет Молдовы. И открыто заявляет о своих планах по Приднестровью

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко рассуждает так:

"Президенту Молдовы – Майе Санду, правительству, парламенту, нужно осмыслить тот факт, что РФ не рассматривает их страну в качестве потенциального субъекта неких взаимоотношений. Для них это просто клочок земли. И Кремль смотрит на него с точки зрения реализации своих геополитических и военных интересов. Так же они смотрели на Украину. А Молдова куда более компактная страна. И российское руководство ее просто не замечает".

Происходящее, уверен эксперт, подтверждает опасность иллюзии, которая была у многих европейцев, что как-то можно умиротворить агрессора. И Молдова, которая побоялась передать имеющиеся у нее истребители украинской армии для, по сути, совместной защиты, точно не обезопасила себя такими действиями, считает Андрей Сенченко.

"Я понимаю, что возможности у Молдовы сейчас очень скромные. Но их точно следует по максимуму использовать для помощи Украине. Которая борется сейчас не только за себя, а за всю цивилизацию, за весь демократический мир. В том числе – защищает Молдову", – поясняет эксперт.

Что касается Приднестровья – речь не только о нем, акцентирует Андрей Сенченко. По его мнению, молдавскому руководству известна информация, полученная спецслужбами ряда государств НАТО.

"Суть ее в том, что Путин рассматривал вариант оккупации Молдовы к началу апреля. Планы эти сдвинулись в связи с поражением россиян под Киевом. Но это не значит, что они вообще исчезли из путинской головы, – подчеркивает эксперт. – Не сомневаюсь, что территория Молдовы рассматривается российским руководством как плацдарм для дальнейшей агрессии против Украины. А Приднестровье, в свою очередь, рассматривается как плацдарм для оккупации Молдовы. С последующим наступлением на Одессу с запада. Не уверен, что эти путинские планы будут реализованы. Потому что на защите, в том числе Молдовы, стоит украинская армия. Но, подчеркиваю, что все свои, пусть даже скромные, возможности официальный Кишинев должен использовать для того, чтобы помочь Украине защитить цивилизацию от российской орды".

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что Молдова получит то, что заслужила из-за своей позиции в стиле "пересидеть бурю в стороне". Из-за попытки усидеть на двух стульях.

"Напомню, что Молдова не вводит санкции против РФ (мол, очень зависит от российского газа, мол, и так принимает украинских беженце), не помогает Украине вооружением. Надеется, наверное, что Кремль это оценит – и не будет предпринимать действия, угрожающие молдавской территориальной целостности. А Россия, на самом деле, не обращает внимания на суверенитет Молдовы. И открыто заявляет о своих планах по Приднестровью", – подчеркивает эксперт.

Он надеется, что официальный Кишинев сделает соответствующие выводы после таких заявлений.

"То, что вызвали посла – минимум, какой могли сделать. Нормальная практики и реакция в международных отношениях. Посмотрим, какие далее последуют заявления, а возможно и решения, – отмечает Виталий Бала. – Но происходящее в очередной раз демонстрирует, что всем надо объединяться против путинской России. И лишь вместе можно принудить агрессора к миру, к соблюдению международного права и той системы международной безопасности, которая точно по-новому будет выстраиваться после российско-украинской войны (чтобы никто более не мог нарушать эти правила)".

Дальнейшая судьба Приднестровского региона полностью зависит от возможности Вооруженных Сил Украины остановить и отбросить российские войска с Юга Украины

Эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко предполагает, что Молдова будет реагировать на российские заявления преимущественно дипломатическим образом, поскольку у нее сегодня отсутствует достаточная милитарная мощь, способная противостоять российской инвазии (распространению, продвижению, агрессии).

"Кроме того, Молдова уязвима со стороны России и по другим вопросам, в первую очередь, из-за энергетической зависимости, – отмечает эксперт. – При этом, как показывают социологические опросы, большинство молдаван осуждает российское вторжение в Украину. И среди осуждающих, в основном, сторонники президента Майи Санду и пропрезидентской партии "Действие и солидарность". Хотя достаточно высоким (20-25%) является и процент поддерживающих в Молдове (без учета Приднестровья) российское вторжение и вообще действия России. И это также нужно учесть".

Артем Филипенко обращает внимание, что Молдова на законодательном уровне запретила использование символов российской агрессии – букв Z и V и так называемой "георгиевской ленты".

"Это вызвало негативную реакцию пророссийских сил Молдовы и их сторонников, – подчеркивает эксперт. – Поэтому не исключено, что эти силы воспользуются празднованием Дня победы над нацизмом для провокаций и волнений. Что создаст дополнительные условия для давления со стороны Москвы на Кишинев".

В целом же дальнейшая судьба Приднестровского региона полностью зависит от возможности Вооруженных Сил Украины остановить и отбросить российские войска с Юга Украины, резюмирует Артем Филипенко.

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