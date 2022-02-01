С одной стороны – Запад, с другой – РФ: что делать Киеву с «Минском», когда поджимают со всех сторон

Секретарь совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов предостерег Запад от принуждения страны к выполнению Минских соглашений, подписанных, по его словам, нашей страной под дулом русского пистолета. Данилов утверждает, что попытка реализации "Минска", как того хочет Россия, может спровоцировать внутренние беспорядки в Украине. Чего и хочет Москва. О чем говорят эти заявления? Что Украине делать с Минскими соглашениями? С этими непростыми вопросами издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Должна быть выработана какая-то альтернатива нынешнему "Минску"

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает, что сейчас между Украиной и западными партнерами, прежде всего США, наступило время сбрасывать маски и показывать карты.

"В последнее время официальная Украина делает противоположные заявления тем, что делают в США. Если американские медиа, политики, чиновники твердят, что Путин вот-вот нападет, то украинская власть придерживается иной точки зрения. И это уже явный резонанс. Точно так сейчас случается с "Минском". Была ранее государственная легенда, что именно РФ срывает Минские соглашения, хоть она там боком прописана – как гарант. И напрямую обвинять Россию в срыве данных договоренностей могли лишь те, кто сами соглашения не читал. При этом Минские соглашения, действительно, больше на пользу РФ и направлены против Украины. Но вслух об этом раньше украинские власти не особо говорили. А сейчас перешли от того, что тянули время, к открытым картам и практически открытому противостоянию с нашим стратегическим партнером – США", – поясняет эксперт.

По его словам, похоже на то, что Штаты хотят, скажем так, обеспечить себе более спокойную жизнь – и заинтересованы в скорейшем выполнении Минских соглашений. Что даст им возможность отстраниться от украинских дел. Но официальный Киев прямо заявил, что "Минск" нам не выгоден, он нас не устраивает.

"Если в результате у Украины серьезно испортятся отношения с США, то Офису президента и не только ему может грозить, что угодно. В том числе "лицензионный Майдан" – то есть, протест, который консолидировано поддерживается всем Западом. Как правило, такой Майдан в Украине побеждал. Не побеждали такие себе недо-майданы, которые проводили Саакашвили, предприниматели. То, на что не было одобрения Западного мира", – отмечает Николай Спиридонов.

И всё же, продолжает он, украинская власть рискнула на то, что ранее не делала. Начала называть вещи своими именами: что Запад своими заявлениями о "вот-вот Путин нападет" расшатывает ситуацию (в том числе экономическую), что Минские соглашения в нынешнем виде выполнить невозможно.

"Что из этого получится? Посмотрим. Думаю, должна быть выработана какая-то альтернатива нынешнему "Минску". Я согласен с тем, что он нам не выгоден. То, как он подписывался, можно сравнить с ситуацией, когда тебя в драке связали по рукам и ногам и на тебе сидели… Понятно, что мирные соглашения хорошие для себя в такой ситуации подписать не получится. Но какие есть предложения вместо этого? Пока мы их не слышим. И этим должна заниматься украинская власть, а не просто говорить о невозможности выполнить Минские соглашения", – резюмирует эксперт.

Единственным верным выходом является пересмотр Минских соглашений, но есть большие сомнения, что на это пойдет Путин

Политолог Дмитрий Воронков считает, что данные заявления Данилова соответствуют действительности.

"Выполнение Минских соглашений в нынешней редакции, по сути, можно считать капитуляцией. Ведь РФ таким образом сохранит политический контроль как минимум над Донбассом, сохранив свою агентуру, подручное руководство и, соответственно, фактически карманную армию. В некотором роде по аналогии с Чечней. С той лишь разницей, что публично это будет максимально камуфлироваться. Соответственно, это позволит в определенной степени влиять и на политику всей Украины", – акцентирует политолог.

По его мнению, украинское общество (особенно активная его часть) вряд ли лояльно воспримет реализацию кремлевского проекта Минских соглашений. Что также было бы удобно Кремлю, поскольку глобальная дестабилизация в Украине – это возможность для Путина увеличить свое влияние и контроль над нашей политикой в более существенных масштабах, не только посредством Донбасса. Вплоть до проталкивания своих людей в высшее руководство в случае перевыборов, которые рано или поздно проходят после волнений в стране.

"При этом, хоть и с меньшей долей выгоды, блокирование реализации "Минска" также дает Путину определенные выигрышные позиции. Первое – это демонизация Украины как страны, где правит радикалы и националисты (для поддержания собственных внутренних рейтингов). Второе – повод для заявлений о нежелании Украины идти дипломатическим путем (эти месседжи скорее рассчитаны на западную аудиторию). Для более яркого подчеркивания подобных месседжей, Путину достаточно время от времени создавать провокации на фронте посредством использования незаконных вооруженных формирований для контролируемой эскалации", – поясняет Дмитрий Воронков.

Ну, а оккупированную часть Донецкой и Луганской областей Путин и так отчасти использует для реализации своих амбиций на геополитической арене. То же стягивая войск к границам – под предлогом якобы планов Киева устроить силовое освобождение ОРДЛО. Тем самым Кремль создает мировую напряженность, вынуждая Запад к диалогу на своих условиях. То есть, для российских властей Донбасс в нынешнем состоянии – отличный манипулятивный инструмент.

"Как по мне, единственным верным выходом является пересмотр Минских соглашений. Но я сомневаюсь, что на это пойдет Путин. Ведь он выбил как раз нужный для себя документа, дающий ему плюсы в любой ситуации – реализации соглашений или же заморозки", – говорит Дмитрий Воронков.

В создавшейся ситуации он видит лишь два вероятных сценария.

"Первый – дальнейшая подвешенная ситуация с Донбассом на многие годы. С постоянной чередой бесперпективных переговоров, с периодической эскалацией. Во всяком случае, пока Донбасс нужен Путину как инструмент давления на Украину и Запад. Второй – это истощение, если можно так сказать, "инвестиционной привлекательности Донбасса" для Кремля. И тогда ситуация пойдет на спад. При этом ОРДЛО всё также будут пребывать в ситуации по аналогии с Приднестровьем. Есть еще третий, но маловероятный вариант, – отмечает Дмитрий Воронков. – Это обновление политической элиты в самом Кремле – и желание новой власти решить проблему на деле, а не словах. Тогда возможна деоккупация Донбасса. Но сейчас сложно что-то прогнозировать, поскольку ситуация с ОРДЛО так или иначе переплетается с переговорными процессами РФ-США, РФ-НАТО. Лишь опираясь на итоги этих дискуссий, можно будет делать более точные прогнозы".

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