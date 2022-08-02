Там просто ад: Зеленский рассказал о боях в Песках и Авдеевке

В направлении Песков и Авдеевки продолжается наступление войск рф. Владимир Зеленский сообщил, что ситуация превратилась в настоящий ад. Об этом Владимир Зеленский сказал в своем традиционном вечернем обращении.

Глава государства сообщил, что украинские военные активно работают, чтобы оккупанты несли тяжелые потери. В том числе, благодаря западному вооружению, например артиллерийской системе HIMARS. Также он отметил, что оккупанты все еще имеют преимущество в живой силе и артиллерии.

"Да, действительно, мы еще не можем полностью сломать преимущество российской армии в артиллерии и в живой силе, и это очень чувствуется в боях, особенно на Донбассе – Пески, Авдеевка, другие направления. Там просто ад. Этого даже не описать словами", – рассказал Зеленский.

Также украинский президент рассказал, что наши дипломаты делают все, чтобы мы получили оружие, которое поможет остановить Россию.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский обратился в НАТО с просьбой, связанной с подготовкой контрнаступления. Украина ожидает от государств Североатлантического альянса более тяжелого вооружения не только для того, чтобы отражать атаки страны-агрессора, но и для того, чтобы украинская армия могла пойти в контрнаступление и отвоевать свои территории. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. На Банковой отметили, что глава украинского государства остановился на двух ключевых моментах. Во-первых, проинформировал генсека НАТО о том, какая ситуация на фронте, а во-вторых, напомнил, что Киев продолжает ждать обещанного тяжелого вооружения от партнеров в НАТО.