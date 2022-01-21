Существует возможность вторжения России в Харьков: Зеленский озвучил возможный сценарий оккупации

Президент Украины заявил, что в процессе военного вторжения России на территорию Украины Харьков может быть оккупирован. По мнению Владимира Зеленского, мотивом для оккупации может стать защита русскоговорящего населения. Об этом сообщает The Washington Post, где было опубликовано интервью с Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Владимир Зеленский заявил, что в случае если Россия все-таки решится атаковать территории Украины, то в первую очередь она будет нападать на те земли, где проживает население, исторически связанное с соседней страной. Именно поэтому, по мнению Президента, пострадает именно Харьков.

"Я скажу реально, если Россия решит усилить эскалацию, конечно, она это сделает на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с РФ. Находящийся под контролем правительства Украины Харьков может быть оккупирован", — заявил Зеленский.

Свои слова Владимир Зеленский подкрепил упоминанием об оккупации Крыма, сравнив события с нынешним возможным сценарием. По мнению президента, Россия просто скажет, что защищает русскоязычное население. Однако Зеленский все же сомневается в эскалации, ссылаясь на то, что Харьков — город-миллионник, поэтому оккупация будет крайне тяжелой.

Президент Украины также подчеркнул, что в случае войны воевать за целостность Украины будут даже те граждане, которые до сих пор благосклонно относились к России.

Как сообщали ранее "Комментарии", Владимир Зеленский рассказал, что думает о сопротивлении украинцев российским оккупантам, возвращении оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Зеленский сообщил, что Россия может согласиться отдать территории Донбасса только если Украина не будет претендовать вернуть Крымский полуостров назад.

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