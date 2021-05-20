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Страна мечты и без войны: Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию на заводе ГП "Антонов"

Через два года президентства Владимир Зеленский рассказал о мечтах и своем видении будущего

сегодня, 12:33
Автор:

Наталья Некрасова

Построить страну мечты и страну будущего без войны, поднять государство на высоту мощных и демократических государств Украины. О таких планах и целях заявил президент Украины Владимир Зеленский, открывая пресс-конференцию по случаю двух лет своего президентства на заводе ГП "Антонов".  

Страна мечты и без войны: Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию на заводе ГП "Антонов"

Владимир Зеленский. Фото: ОП

"Позади меня находится наш украинский самолет "Руслан" — Ан-124. Последний раз мы строили такой самолет уже в независимой Украине в 1994 году — закончили строительство такого самолета. Справа от меня — это звучит и символически, и трагически — недостроенная "Мрия" Украина", — сказал Зеленский.

Слева от президента — новый фюзеляж Ан-178-1, который начали строить пять месяцев назад. Это один из трех самолетов, который впервые за 30 лет независимости Украины страна заказала ГП "Антонов" для украинской армии, отметил президент.

"В этом, мне кажется все содержание моего видения Украины, и того, что у нас происходит. Мы должны помнить о прошлом, понимать — где, в каком состоянии мы сегодня находимся, и что мы будем делать. Думать и строить будущее. Строить нашу независимость, строить нашу Украину", — пояснил Зеленский.

Среди приоритетов он назвал — строить страну без олигархов — "страну для 40 млн, а не для сотни из Forbes". Главным приоритетом он считает построить страну без войны.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский рассказал о договоренности с ГП "Антонов" по разработке современной украинской авиакомпании. Эксперты для портала "Комментарии" оценили эти перспективы.

Эксперты также спрогнозировали, какие вопросы и ответы мы можем услышать во время пресс-конференции Владимира Зеленского по итогам второй годовщины президентства.


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