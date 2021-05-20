Страна мечты и без войны: Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию на заводе ГП "Антонов"

BTC/USD
39900.72
ETH/USD
2664.09
LTC/USD
207.94
USD/UAH
27.60
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Наталья Некрасова
Построить страну мечты и страну будущего без войны, поднять государство на высоту мощных и демократических государств Украины. О таких планах и целях заявил президент Украины Владимир Зеленский, открывая пресс-конференцию по случаю двух лет своего президентства на заводе ГП "Антонов".
Владимир Зеленский. Фото: ОП
Слева от президента — новый фюзеляж Ан-178-1, который начали строить пять месяцев назад. Это один из трех самолетов, который впервые за 30 лет независимости Украины страна заказала ГП "Антонов" для украинской армии, отметил президент.
Среди приоритетов он назвал — строить страну без олигархов — "страну для 40 млн, а не для сотни из Forbes". Главным приоритетом он считает построить страну без войны.
В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский рассказал о договоренности с ГП "Антонов" по разработке современной украинской авиакомпании. Эксперты для портала "Комментарии" оценили эти перспективы.
Эксперты также спрогнозировали, какие вопросы и ответы мы можем услышать во время пресс-конференции Владимира Зеленского по итогам второй годовщины президентства.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости