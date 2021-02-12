Степана Бандеру могут перезахоронить в Украине

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Вечканова Елена
В Офисе Президента рассматривают возможность устроить перезахоронение знаменитого украинского националиста Степана Бандеры непосредственно на территории Украины. Такую инсайдерскую информацию распространил Telegram-канал "Shadow Anonymous".
Бандеру могут перезахоронить в Украине к 30-летию Независимости. Фото: REUTERS
Сейчас могила Бандеры находится в немецком городе Мюнхен. Именно поэтому неудивительно, что, по сообщению инсайдеров, инициатором идеи перезахоронения лидера националистов выступает посол Украины в Германии Андрей Мельник. Считается, что у дипломата имеются ответы на большинство проблемных юридических и практических вопросов, которые могут возникнуть в процессе.
Точной реакции Офиса Президента пока не озвучивают. Впрочем, как сообщают администраторы "Shadow Anonymous", Владимир Зеленский не считает подобную идею слишком увлекательной, что поддерживает руководитель ОПУ Андрей Ермак. В то же время в учреждении постоянно появятся соответствующие документы с предложением перезахоронить Бандеру.
Если это все-таки произойдет, то, скорее всего, Степана Бандеру вернут в Украину к 30-летию Независимости, которое украинцы будут праздновать уже в этом году.
Кроме того, существует вероятность, что скандальное решение ОАСК вернуть проспекту Бандеры в Киеве прежнее название Московский связано с определенным "троллингом" Офиса Президента относительно неопределенности в вопросе перезахоронения националиста.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что известная стриминговая платформа Netflix выпустила сериал об убийстве Бандеры и отравления Ющенко.
Также на портале можно ознакомиться со скандальным высказыванием израильского посла, который осудил Бандеру и призвал Украину смириться со своим прошлым.
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