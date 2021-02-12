logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 12.02.2021

BTC/USD

47600.12

ETH/USD

1777.85

LTC/USD

186.60

НБУ 12.02.2021

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Степана Бандеру могут перезахоронить в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Степана Бандеру могут перезахоронить в Украине

Перезахоронение может произойти накануне 30 годовщины Независимости Украины

сегодня, 12:33
Автор:

Вечканова Елена

В Офисе Президента рассматривают возможность устроить перезахоронение знаменитого украинского националиста Степана Бандеры непосредственно на территории Украины. Такую инсайдерскую информацию распространил Telegram-канал "Shadow Anonymous".

Степана Бандеру могут перезахоронить в Украине

Бандеру могут перезахоронить в Украине к 30-летию Независимости. Фото: REUTERS

Сейчас могила Бандеры находится в немецком городе Мюнхен. Именно поэтому неудивительно, что, по сообщению инсайдеров, инициатором идеи перезахоронения лидера националистов выступает посол Украины в Германии Андрей Мельник. Считается, что у дипломата имеются ответы на большинство проблемных юридических и практических вопросов, которые могут возникнуть в процессе.

Точной реакции Офиса Президента пока не озвучивают. Впрочем, как сообщают администраторы "Shadow Anonymous", Владимир Зеленский не считает подобную идею слишком увлекательной, что поддерживает руководитель ОПУ Андрей Ермак. В то же время в учреждении постоянно появятся соответствующие документы с предложением перезахоронить Бандеру.

Если это все-таки произойдет, то, скорее всего, Степана Бандеру вернут в Украину к 30-летию Независимости, которое украинцы будут праздновать уже в этом году.

"Занос необходимых документов в Офис Президента и вынесение их на обсуждение обеспечивает странный персонаж Богдан Тырусь. Официально он занимается делопроизводством и стоит на конвейере документов, которые приходят в ОП из органов власти и уходят туда же. Но при этом львовянин Тырусь, который на работу попал во времена Виктора Ющенко и досидел до сегодняшнего дня, очень романтичная личность", — пишут в Telegram.

Кроме того, существует вероятность, что скандальное решение ОАСК вернуть проспекту Бандеры в Киеве прежнее название Московский связано с определенным "троллингом" Офиса Президента относительно неопределенности в вопросе перезахоронения националиста.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что известная стриминговая платформа Netflix выпустила сериал об убийстве Бандеры и отравления Ющенко.

Также на портале можно ознакомиться со скандальным высказыванием израильского посла, который осудил Бандеру и призвал Украину смириться со своим прошлым.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/shadow_anonymous_insights/1422
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ