"Украине пора смириться с прошлым": посол Израиля осудил Степана Бандеру и назвал его нацистом

2 января посол Израиля в Украине Джоэл Лион назвал Степана Бандеру сторонником нацистской идеологии. Соответствующий пост с возмущением факельным шествием в честь дня рождения Бандеры дипломат опубликовал на своей странице в Twitter.

Израильский посол уже не впервые критикует Степана Бандеру. Фото: скрин из видео KyivPost

"Мы решительно осуждаем любое прославления представителей нацистского режима. Украине пришло время смириться со своим прошлым", — написал Лион.

С этими словами израильский посол ретвитнул новость от KyivPost о мемориальном митинге националистов в столице Украины. Речь шла о факельном шествии киевлян по случаю празднования 112-летия Степана Бандеры, известного идеолога украинских патриотов и повстанцев.

Известно, что Бандера родился 1 января. Именно поэтому в украинском сегменте соцсетей существует немало шуток по празднованию Нового года как очередной годовщины со дня рождения знаменитого украинца

На реплику Джоэла Лиона в Twitter отреагировали десятки обиженных пользователей с Украины. Конечно, есть и те, кто считает мнение израильского посла правильным, но их меньшинство.

Одним из первых на предыдущий инцидент отреагировал сайт "Миротворец", который "напомнил" израильском дипломату, что членами ОУН УПА, чьим представителем остается Бандера, в разные времена были и евреи — врачи, военные и т.п.

Также тогда с представителем Израиля в Украине пришлось общаться украинскому послу. Чем же закончится нынешний инцидент, покажет время.

Впрочем, в соцсети Лион уже ретвитнул сообщение другого пользователя, журналиста JTAnews Сэма Сокола со скринами отдельных комментариев с осуждением позиции посла. Сокол называет реакцию украинских пользователей "достаточно гневной", хотя среди опубликованных им ответов наиболее "критическим" можно считать предложение выслать Лиона с Украины.

Pretty angry responses to Israeli ambassador to Ukraine @ambassadorlion 's condemnation of the recent Bandera parade in Kyiv https://t.co/sUZMbG1M2t pic.twitter.com/l8ceZqnYfh