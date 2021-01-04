"Украине пора смириться с прошлым": посол Израиля осудил Степана Бандеру и назвал его нацистом

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Вечканова Елена
2 января посол Израиля в Украине Джоэл Лион назвал Степана Бандеру сторонником нацистской идеологии. Соответствующий пост с возмущением факельным шествием в честь дня рождения Бандеры дипломат опубликовал на своей странице в Twitter.
Израильский посол уже не впервые критикует Степана Бандеру. Фото: скрин из видео KyivPost
С этими словами израильский посол ретвитнул новость от KyivPost о мемориальном митинге националистов в столице Украины. Речь шла о факельном шествии киевлян по случаю празднования 112-летия Степана Бандеры, известного идеолога украинских патриотов и повстанцев.
Известно, что Бандера родился 1 января. Именно поэтому в украинском сегменте соцсетей существует немало шуток по празднованию Нового года как очередной годовщины со дня рождения знаменитого украинца
На реплику Джоэла Лиона в Twitter отреагировали десятки обиженных пользователей с Украины. Конечно, есть и те, кто считает мнение израильского посла правильным, но их меньшинство.
Одним из первых на предыдущий инцидент отреагировал сайт "Миротворец", который "напомнил" израильском дипломату, что членами ОУН УПА, чьим представителем остается Бандера, в разные времена были и евреи — врачи, военные и т.п.
Также тогда с представителем Израиля в Украине пришлось общаться украинскому послу. Чем же закончится нынешний инцидент, покажет время.
Впрочем, в соцсети Лион уже ретвитнул сообщение другого пользователя, журналиста JTAnews Сэма Сокола со скринами отдельных комментариев с осуждением позиции посла. Сокол называет реакцию украинских пользователей "достаточно гневной", хотя среди опубликованных им ответов наиболее "критическим" можно считать предложение выслать Лиона с Украины.
Pretty angry responses to Israeli ambassador to Ukraine @ambassadorlion 's condemnation of the recent Bandera parade in Kyiv https://t.co/sUZMbG1M2t pic.twitter.com/l8ceZqnYfh— Sam Sokol (@SamuelSokol) January 4, 2021
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Израиле раз распустили парламент — ожидаются четвертые выборы за два года.
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Анатолий
сегодня, 20:18
Вот только не надо нас учить господин посол. В своих героях украинцы разберутся сами. А послу Израиля -Джоелу Лиону должно быть, по меньшей мере, неудобно не знать факты о жизни критикуемого им Степана Бандеры, который за свою политическую деятельность, был более двух лет узником /не гостем/ в нацистском концлагере Заксенхаузене. Какая-то извращенная у вас логика, господин посол.
Слава роду
сегодня, 20:01
А то что жиды у власти разоряют страну то это нормально