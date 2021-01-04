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Главная Новости Политика внешняя политика "Украине пора смириться с прошлым": посол Израиля осудил Степана Бандеру и назвал его нацистом
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"Украине пора смириться с прошлым": посол Израиля осудил Степана Бандеру и назвал его нацистом

Достаточно однозначное заявление посла уже раскритиковали десятки украинцев в соцсетях

сегодня, 19:45
Автор:

Вечканова Елена

2 января посол Израиля в Украине Джоэл Лион назвал Степана Бандеру сторонником нацистской идеологии. Соответствующий пост с возмущением факельным шествием в честь дня рождения Бандеры дипломат опубликовал на своей странице в Twitter.

"Украине пора смириться с прошлым": посол Израиля осудил Степана Бандеру и назвал его нацистом

Израильский посол уже не впервые критикует Степана Бандеру. Фото: скрин из видео KyivPost

"Мы решительно осуждаем любое прославления представителей нацистского режима. Украине пришло время смириться со своим прошлым", — написал Лион.

С этими словами израильский посол ретвитнул новость от KyivPost о мемориальном митинге националистов в столице Украины. Речь шла о факельном шествии киевлян по случаю празднования 112-летия Степана Бандеры, известного идеолога украинских патриотов и повстанцев.

Известно, что Бандера родился 1 января. Именно поэтому в украинском сегменте соцсетей существует немало шуток по празднованию Нового года как очередной годовщины со дня рождения знаменитого украинца

На реплику Джоэла Лиона в Twitter отреагировали десятки обиженных пользователей с Украины. Конечно, есть и те, кто считает мнение израильского посла правильным, но их меньшинство.

”Украине пора смириться с прошлым”: посол Израиля осудил Степана Бандеру и назвал его нацистом - фото 2
”Украине пора смириться с прошлым”: посол Израиля осудил Степана Бандеру и назвал его нацистом - фото 3
”Украине пора смириться с прошлым”: посол Израиля осудил Степана Бандеру и назвал его нацистом - фото 4
”Украине пора смириться с прошлым”: посол Израиля осудил Степана Бандеру и назвал его нацистом - фото 5
”Украине пора смириться с прошлым”: посол Израиля осудил Степана Бандеру и назвал его нацистом - фото 6
”Украине пора смириться с прошлым”: посол Израиля осудил Степана Бандеру и назвал его нацистом - фото 7

Между прочим, это уже не первый подобный инцидент с участием посла Джоэла Лиона. В прошлом году он также критиковал приверженность украинских граждан к Степану Бандере и требовал снять баннер с изображением оуновцы из стен Киевской городской государственной администрации.

Одним из первых на предыдущий инцидент отреагировал сайт "Миротворец", который "напомнил" израильском дипломату, что членами ОУН УПА, чьим представителем остается Бандера, в разные времена были и евреи — врачи, военные и т.п.

Также тогда с представителем Израиля в Украине пришлось общаться украинскому послу. Чем же закончится нынешний инцидент, покажет время.

Впрочем, в соцсети Лион уже ретвитнул сообщение другого пользователя, журналиста JTAnews Сэма Сокола со скринами отдельных комментариев с осуждением позиции посла. Сокол называет реакцию украинских пользователей "достаточно гневной", хотя среди опубликованных им ответов наиболее "критическим" можно считать предложение выслать Лиона с Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Израиле раз распустили парламент — ожидаются четвертые выборы за два года.


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Источник: https://twitter.com/ambassadorlion
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comments

Обусуждения

Анатолий

сегодня, 20:18

Вот только не надо нас учить господин посол. В своих героях украинцы разберутся сами. А послу Израиля -Джоелу Лиону должно быть, по меньшей мере, неудобно не знать факты о жизни критикуемого им Степана Бандеры, который за свою политическую деятельность, был более двух лет узником /не гостем/ в нацистском концлагере Заксенхаузене. Какая-то извращенная у вас логика, господин посол.

Слава роду

сегодня, 20:01

А то что жиды у власти разоряют страну то это нормально

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