logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.01.2021

BTC/USD

32095.15

ETH/USD

1345.21

LTC/USD

130.38

НБУ 28.01.2021

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Зеленский для спасения рейтинга пригласил скандального политтехнолога из России, - политолог
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский для спасения рейтинга пригласил скандального политтехнолога из России, - политолог

Он известен технологией деления украинцев на "три сорта"

сегодня, 16:02
Автор:

Гриниченко Дима

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил скандального российского политтехнолога Игоря Шувалова для реанимации своего рейтинга, который опустился ниже 20%. Шувалов известен тем, что на президентских выборах 2004 года придумал технологию о том, что украинцы делятся на "три сорта". Об этом сообщил политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

Зеленский для спасения рейтинга пригласил скандального политтехнолога из России, - политолог

Зеленский и Левочкин. Фото: Google

Шувалов был выслан из Украины в 2017 году с запретом въезда на 5 лет из-за обвинений в работе на Кремль. 

По словам нынешнего замглавы МВД Антона Геращенко, Шувалов вел антиукраинскую деятельность, которую использовали российские спецслужбы для воздействия на население Украины через освещение специально подготовленной резонансной информации через СМИ.

В частности речь шла об освещении в прессе репортажей, которые обвиняли тогдашнее руководство Украины в военном захвате власти в 2014 года и в том, что гибель Небесной сотни была "спланированной акцией."

По словам Сазонова, пригласить Шувалова Зеленскому порекомендовал бывший глава АП времен Януковича и один из лидеров ОПЗЖ Сергей Лёвочкин. Шувалову удалось обжаловать запрет на свой въезд для возвращения в Украину.

Со ссылкой на свои источники политолог сообщил, что Шувалова пригласили по указке Банковой, так как президент Зеленский хочет удержать падение своего рейтинга.

Сделали в ОП это по совету одного из лидеров ОПЗЖ Сергея Левочкина, а сам Шувалов обслуживал беглого президента Виктора Януковича.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ОП рассказали, пойдет ли Зеленский на второй срок.

Также читайте, что будет с населением Украины к 2050 году


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kirilo.sazonov/posts/3662495963837802?__cft__[0]=AZW8ypF6lI_00OQokwrlgJRccIUBKlEq6emmJJaH3JKwGHb51Qy8WciZSZViNZVDlMM-tjpEQf5dwoxHGqdAnz62yhNYFf8R-WDw2GPtAzvYniPfxH7JHfxJ2AzMzT5dsD2i-W_GyA8HxmfXLBCLjEdbzKGX_2az_D6WLftUjNuTvQ&__tn__
Теги:
comments

Обусуждения

Олександр

сегодня, 16:58

А к какому сорту Шувалов относит нашего президента.И знает ,ли, об этом НАШ ПЕРЕЗИДЕНТ.

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ