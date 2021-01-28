Зеленский для спасения рейтинга пригласил скандального политтехнолога из России, - политолог

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил скандального российского политтехнолога Игоря Шувалова для реанимации своего рейтинга, который опустился ниже 20%. Шувалов известен тем, что на президентских выборах 2004 года придумал технологию о том, что украинцы делятся на "три сорта". Об этом сообщил политолог Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

Зеленский и Левочкин. Фото: Google

Шувалов был выслан из Украины в 2017 году с запретом въезда на 5 лет из-за обвинений в работе на Кремль.

По словам нынешнего замглавы МВД Антона Геращенко, Шувалов вел антиукраинскую деятельность, которую использовали российские спецслужбы для воздействия на население Украины через освещение специально подготовленной резонансной информации через СМИ.

В частности речь шла об освещении в прессе репортажей, которые обвиняли тогдашнее руководство Украины в военном захвате власти в 2014 года и в том, что гибель Небесной сотни была "спланированной акцией."

По словам Сазонова, пригласить Шувалова Зеленскому порекомендовал бывший глава АП времен Януковича и один из лидеров ОПЗЖ Сергей Лёвочкин. Шувалову удалось обжаловать запрет на свой въезд для возвращения в Украину.



Со ссылкой на свои источники политолог сообщил, что Шувалова пригласили по указке Банковой, так как президент Зеленский хочет удержать падение своего рейтинга.



Сделали в ОП это по совету одного из лидеров ОПЗЖ Сергея Левочкина, а сам Шувалов обслуживал беглого президента Виктора Януковича.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в ОП рассказали, пойдет ли Зеленский на второй срок.

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