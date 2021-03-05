Стало известно, кто из олигархов следующим попадет под санкции СНБО

Стало известно, против кого из украинских олигархов могут ввести новые санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом рассказал известный эксперт и глава Центре прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в эфире канала "Апостроф".

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По его словам, санкций стоит бояться тем олигархам, которые ведут деятельность в оккупированном Крыма и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он отметил, что с точки зрения права, под удар попадут владельцы бизнесов, которые работают в Крыму и ОРДЛО.

Политолог заявил, что больше всех под удар попадает украинский олигарх Дмитрий Фирташ, который владеет заводом в оккупированном Крыму.

Насчет богатейшего человека Украины Рината Ахметова эксперт сказал, что ему нечего бояться, так как боевики "национализировали" имущество олигарха на оккупированных территориях.

По поводу Игоря Коломойского и бывшего президента Украины Петра Порошенко Фесенко сказал, что они не попадают в зону риска, если не имеют тайных связей с оккупированными территориями Крыма и Донбасса.

Эксперт подчеркнул, что множество украинских бизнесменов до сих пор ведут бизнес с временно оккупированными территориями.

Справка: 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда других лиц за финансирование терроризма. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал Медведчука и Марченко террористической группировкой, которая снабжает топливом боевиком на оккупированных территориях Донбасса.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский будет делать с Путиным.

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