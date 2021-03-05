logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.03.2021

BTC/USD

47366.55

ETH/USD

1477.32

LTC/USD

174.16

НБУ 05.03.2021

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Стало известно, кто из олигархов следующим попадет под санкции СНБО
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, кто из олигархов следующим попадет под санкции СНБО

Коломойскому и Порошенко бояться нечего

сегодня, 13:00
Автор:

Гриниченко Дима

Стало известно, против кого из украинских олигархов могут ввести новые санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом рассказал известный эксперт и глава Центре прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в эфире канала "Апостроф".

Стало известно, кто из олигархов следующим попадет под санкции СНБО

Фото: Google

По его словам, санкций стоит бояться тем олигархам, которые ведут деятельность в оккупированном Крыма и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он отметил, что с точки зрения права, под удар попадут владельцы бизнесов, которые работают в Крыму и ОРДЛО.

Политолог заявил, что больше всех под удар попадает украинский олигарх Дмитрий Фирташ, который владеет заводом в оккупированном Крыму. 

Насчет богатейшего человека Украины Рината Ахметова эксперт сказал, что ему нечего бояться, так как боевики "национализировали" имущество олигарха на оккупированных территориях. 

По поводу Игоря Коломойского и бывшего президента Украины Петра Порошенко Фесенко сказал, что они не попадают в зону риска, если не имеют тайных связей с оккупированными территориями Крыма и Донбасса. 

Эксперт подчеркнул, что множество украинских бизнесменов до сих пор ведут бизнес с временно оккупированными территориями.

Справка: 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда других лиц за финансирование терроризма. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал Медведчука и Марченко террористической группировкой, которая снабжает топливом боевиком на оккупированных территориях Донбасса. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский будет делать с Путиным.

Читайте также, кто может стать новым премьер-министром Украины. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=856&v=taTw0g5CYDs&feature=emb_logo
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ