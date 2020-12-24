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Стало известно, где проведет рождественские каникулы Владимир Зеленский с семьей - новость шокирует

Точное расположение усадьбы Мендель не сообщает из соображения безопасности

сегодня, 22:18
Автор:

Дмитрий Симоненко

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала представителям СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский не планирует ехать в теплые страны для встречи новогодних и рождественских праздников, а будет отмечать Новый год в Украине в кругу семьи. 

Стало известно, где проведет рождественские каникулы Владимир Зеленский с семьей - новость шокирует

Президентская чета проведет каникулы в государственной резиденции "Синегора" в селе Гута на Ивано-Франковщине. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что Президент Украины Владимир Зеленский поздравил католиков Украины с Праздником Рождества Христова. Офис главы государства опубликовал видеообращение. Свое приветствие Зеленский также связал с карантином в Украине, назвав его серьезным испытанием в этом году. Также президент отметил, что Рождество дарит надежду на спасение и веру в то, что добро и милосердие победят и пожелал, чтобы эти две вещи наполнили сердца тех, кто отмечает праздник. Чиновник просит держать дистанцию, но не отворачиваться друг от друга, носить на лице маски, но вместе с ней и улыбки, и видеть их на лицах близких.

Кроме того, порталу стало известно о том, что сегодня, 24 декабря, с рабочим визитом в город Запорожье приехал Владимир Зеленский. В ходе общениям с представителями СМИ гарант ответил на вопросы, касающиеся вакцин. По словам главы государства, власть  всячески пытается ускорить процесс поставки проверенной и качественной вакцины в Украину. Для этого ведутся переговоры с правительством других стран, а также с мировыми фармацевтическими компаниями. Министерство здравоохранения, как сообщает Зеленский, ведет переговоры с такими партнерами как Moderna, AstraZeneca, а также с китайскими производителями о поставках вакцин в страну.



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Источник: https://t.me/pavlovskynews/7615
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