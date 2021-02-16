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Совершенствование судебной реформы: удастся ли Зеленскому реанимировать украинский суд

Президент надеется поменять многое в ходе судебной реформы

сегодня, 17:40
Автор:

Вечканова Елена

В Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта, инициированные Президентом Украины Владимиром Зеленским относительно функционирования судебной системы. Во многом ее недореформа сорвала переговоры с МВФ. Каковы шансы на то, что судебную ветвь власти удастся видоизменить? Почему это надо — и надо ли вообще, "Комментарии" разбирались совместно с экспертами.

Совершенствование судебной реформы: удастся ли Зеленскому реанимировать украинский суд

Зеленский попытается "пофиксить" судебную реформу. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

 

Если не нравятся решения суда, это не повод его разрушать

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что у нас должна быть система сдержек и противовесов. Но сейчас ее явно пытаются сломать.

"Есть законодательная, исполнительная и судебная ветви власти. Но сейчас мы видим, что на судебную власть идет очень активное давление со стороны исполнительной, а также части кредиторов. Ее явно пытаются взять под контроль. Не считаю, что плюсом для нашей страны, для общества, будет "реформирование" судебной власти таким образом", — размышляет эксперт.

Комментируя дискуссию о необходимости ликвидации ОАСК или его трансформировании, Алексей Якубин обращает внимание, что суду ставят в вину то, что он… выполнял закон.

"Если в Офисе президента кому-то не нравятся решения суда (о переименовании тех или иных объектов, еще что-то), это не повод его разрушать. Есть законодательные процедуры, которые та же исполнительная власть должна выполнять, — отмечает политолог. — А мы видим, что в последнее время, пытаясь взять под контроль судебную систему (которая еще как-то трепыхается и приводит в чувство представителей исполнительной власти), власти явно выходят за пределы своих полномочий, злоупотребляя законом. Мне кажется, проблема украинской судебной системы в том, что не хватает судей. До 30% нехватка судебного корпуса. Это — реальная проблема и ее надо решать, а не пытаться, прикрываясь кредиторами, усилить контроль над судебной властью".

 

Судебная ветвь власти сохраняет масштабные коррупционные связи

Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко считает, что судебная реформа в основном провалилась из-за сохранения старых процедур отбора на судейские должности.

"Во многом судебная ветвь подпала под влияние неформальных кураторов, обеспечивающих протекцию и деньги взамен на заказные лояльные судебные решения (в частности, Андрей Портнов — самый известный пример такого куратора). ОАСК стал особенно показательным примером в этом разрезе, ведь НАБУ смогли записать и обнародовать пленки, где председатель ОАСК Павел Вовк напрямую говорит о подконтрольности целых судов", — отмечает Ярослав Божко.

В то же время, добавляет эксперт, судебная власть не является замкнутой вещью в себе. И контроль людей вроде Портнова является следствием политических договоренностей, которые теперь в силу обстоятельств сложно откатить назад для Банковой.

"Скандальные решения ОАСК в целом идут в канве сознательного срыва реформ и вынесения неправосудных решений, вследствие чего создаются опасные прецеденты и доверие к судебным институтам окончательно уничтожается. МВФ обращает внимание на суды не в последнюю очередь потому, что эта ветвь власти сохраняет масштабные коррупционные связи — и уже сейчас политически влияет на процессы реформ, от которых зависит кредитование", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что именно планируют сделать в разрезе судебной реформы под протекцией Владимира Зеленского.

Также на портале можно узнать, какие проблемы с судебной ветвью власти доказало оправдание известного киевского догхантера Святогора.


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