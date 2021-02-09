«Соскучился по сцене и зрителям»: эксперты о 30 форумах Зеленского

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Президент Владимир Зеленский намерен провести
30 еженедельных масштабных форумов в формате диалога с обществом. Первый –
"вакцинный" — уже
состоялся. "Комментарии"
вместе с экспертами оценили эту идею и спрогнозировали, позволят ли подобные
коммуникации выровнять рейтинг Зе-команды.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков
подчеркивает: "То, что диалог власти с обществом катастрофически провален,
понимают даже в офисе президента. Так что их инициатива в этом направлении
понятна и актуальна. И я уверен, что Владимир Зеленский примется за реализацию
такого диалога с энтузиазмом, потому что он явно соскучился по сцене и
зрителям".
Проблема в том, отмечает аналитик, что нам
предлагается новая форма "видосика" без изменения сути.
"Госуправление отличается от эстрады тем, что
в первом случае после каждого публичного слова обязаны последовать адекватные
действия по реализации обещанного, а во втором после монолога со сцены
главное действие исполнителя — это получение оваций и гонорара. И всё… Если в
процессе общения президента Зеленского с обществом в рамках инициированных
диалогов зримых весомых результатов не будет, то общество воспримет это как
очередное "бла-бла-бла" от власти. И позитивного скачка президентского
рейтинга, в надежде на что всё и затевается, не случится", — прогнозирует Александр
Кочетков.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен обращает
внимание, что у Зеленского всё время возникает мысль о чем-то спросить
общество. Те же его 5 вопросов в процессе местных выборов. Теперь вот – форумы.
"Идея с точки зрения политтехнологий, пиара неплохая.
Зеленского после этого никто не сможет обвинить в недостаточной коммуникации.
Скорее наоборот — в излишней, что ему лишь на руку. Ведь ранее говорили, что
прекратил пресс-конференции, перестал выходить к прессе. А теперь — нате вам 30
форумов. Используя их, Зеленский становится рупором по всем значимым темам. В
других странах такого не видел. Это — возможность задавать свою повестку дня.
Не ждать, когда тебя будут критиковать, а давать свое видение, собирать
экспертное сообщество", — подчеркивает политтехнолог.
Комментируя суть сказанное президентом вчера
(о важности вакцинации, о том, на какие вакцины может рассчитывать Украина),
Борис Тизенгаузен акцентировал, что появляется "политика одного голоса".
"Раньше министр здравоохранения, главный
санитарный врач, премьер-министр, говоря о вакцинации, о пандемии, иногда
давали разные данные. Не было единой консолидированной позиции, условной
методички – о чём и как говорить. А теперь президент дал определенные
нарративы, — отмечает Борис Тизенгаузен. — Думаю, задача форумов —
унифицировать коммуникацию, привести всё к единой терминологии, к единым
цифрам, единым понятийным вещами. Подчеркиваю, что идея неплохая. Ну, а как ее
воспримет общество, покажут ближайшие соцопросы".
Как сообщалось ранее, у Зеленского могут
появиться новые
полномочия. Мы выяснили кому и зачем это нужно.
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