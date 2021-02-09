«Соскучился по сцене и зрителям»: эксперты о 30 форумах Зеленского

Президент Владимир Зеленский намерен провести 30 еженедельных масштабных форумов в формате диалога с обществом. Первый – "вакцинный" — уже состоялся. "Комментарии" вместе с экспертами оценили эту идею и спрогнозировали, позволят ли подобные коммуникации выровнять рейтинг Зе-команды.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Владимир Зеленский примется за реализацию такого диалога с энтузиазмом"

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков подчеркивает: "То, что диалог власти с обществом катастрофически провален, понимают даже в офисе президента. Так что их инициатива в этом направлении понятна и актуальна. И я уверен, что Владимир Зеленский примется за реализацию такого диалога с энтузиазмом, потому что он явно соскучился по сцене и зрителям".

Проблема в том, отмечает аналитик, что нам предлагается новая форма "видосика" без изменения сути.

"Госуправление отличается от эстрады тем, что в первом случае после каждого публичного слова обязаны последовать адекватные действия по реализации обещанного, а во втором после монолога со сцены главное действие исполнителя — это получение оваций и гонорара. И всё… Если в процессе общения президента Зеленского с обществом в рамках инициированных диалогов зримых весомых результатов не будет, то общество воспримет это как очередное "бла-бла-бла" от власти. И позитивного скачка президентского рейтинга, в надежде на что всё и затевается, не случится", — прогнозирует Александр Кочетков.

"Задача форумов — унифицировать коммуникацию"

Политтехнолог Борис Тизенгаузен обращает внимание, что у Зеленского всё время возникает мысль о чем-то спросить общество. Те же его 5 вопросов в процессе местных выборов. Теперь вот – форумы.

"Идея с точки зрения политтехнологий, пиара неплохая. Зеленского после этого никто не сможет обвинить в недостаточной коммуникации. Скорее наоборот — в излишней, что ему лишь на руку. Ведь ранее говорили, что прекратил пресс-конференции, перестал выходить к прессе. А теперь — нате вам 30 форумов. Используя их, Зеленский становится рупором по всем значимым темам. В других странах такого не видел. Это — возможность задавать свою повестку дня. Не ждать, когда тебя будут критиковать, а давать свое видение, собирать экспертное сообщество", — подчеркивает политтехнолог.

Комментируя суть сказанное президентом вчера (о важности вакцинации, о том, на какие вакцины может рассчитывать Украина), Борис Тизенгаузен акцентировал, что появляется "политика одного голоса".

"Раньше министр здравоохранения, главный санитарный врач, премьер-министр, говоря о вакцинации, о пандемии, иногда давали разные данные. Не было единой консолидированной позиции, условной методички – о чём и как говорить. А теперь президент дал определенные нарративы, — отмечает Борис Тизенгаузен. — Думаю, задача форумов — унифицировать коммуникацию, привести всё к единой терминологии, к единым цифрам, единым понятийным вещами. Подчеркиваю, что идея неплохая. Ну, а как ее воспримет общество, покажут ближайшие соцопросы".

Как сообщалось ранее, у Зеленского могут появиться новые полномочия. Мы выяснили кому и зачем это нужно.

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