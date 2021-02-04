У Зеленского могут появиться новые полномочия: кому и зачем это нужно

Рада планирует расширить конституционные полномочия президента, разрешив ему назначать на должности и освобождать от них директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и директора Государственного бюро расследований (ГБР). "Комментарии" разобрались с экспертами, каковы перспективы такого рассмотрения, о чём говорит это желание Зеленского и как на это могут отреагировать западные партнеры.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

"Намерение дать президенту возможность самостоятельно назначать-снимать глав НАБУ и ГБР только усилит критику в его адрес"

Эксперт Украинского института политики (УИП) Владислав Дзивидзинский считает, что информация о возможности появлении такого законопроекта оголяет всю суть украинской власти. Причем в далеко не лучший для нее момент.

"Учитывая вопрос с закрытием телеканалов (что будет подаваться политическими оппонентами, который сейчас укрепляются, не только как угроза свободе слова, но и как проявление авторитаризма), намерение дать президенту возможность самостоятельно назначать-снимать глав НАБУ и ГБР, только усилит критику в его адрес", — уверен Владислав Дзивидзинский.

По его словам, такие проекты выглядят не как парламентская, а как пропрезидентская инициатива.

"Учитывая, что нынешняя власть в виде партии "Слуга народа" и президента позволяет зачастую политическим решениям превалировать над правовыми (над законами, Конституцией), внести этот проект в Раду могут. А вот принятие его маловероятно. В парламенте, несмотря на его обновление, есть опытные политики, которые не дадут президенту получить еще больше полномочий. Понимая, к чему это может привести. А нынешнее состояние монобольшинства (где уже далеко не 254 голов, а около 180) не позволит поддержать законопроект своими силами. И, наконец, можно однозначно утверждать, что те же США, которые инициировали создание НАБУ и ГБР, выделяли на это средства, не допустят ручного управления ими со стороны президента", — подчеркивает эксперт УИП.

"Оптимальней было бы это предусмотреть как функцию президента после проведения конкурса"

Политтехнолог Олег Постернак считает, что формально необходимо, чтобы юридически глав ГБР, НАБУ кто-то назначал.

"Оптимальней было бы это предусмотреть как функцию президента после проведения конкурса. Однако решение Конституционного суда Украина (КСУ) по неконституционности назначения президентом главы НАБУ делает этот вопрос крайне противоречивым", — подчеркивает политтехолог.

По мнению Олег Постернака, параллельно необходимо вносить изменения в Конституцию, дабы исключить повторения решений КСУ.

Отметим, что сейчас директор ГБР назначается президентом, но по представлению премьера, которому кандидата предлагает специальная комиссия по проведению конкурса на занятие этой должности.

Директора НАБУ тоже назначает и увольняет с должности президент. Но по представлению конкурсной комиссии по результатам открытого конкурсного отбора. В состав комиссии входят по три человека от президента, Кабмина и парламента. Верховная Рада по предложению не менее трети народных депутатов, тоже может принять решение об увольнении директора НАБУ.

Напомним, политэксперт пояснил, как нарастает борьба между интересами Зеленского и олигархата.

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