Сокрушительная критика президента со стороны стран ЕС должна обеспокоить украинцев, - эксперт

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Козлова Альбіна
В статьях европейских изданий раскритиковали президента, фото из открытых источников
Немало иностранных изданий раскритиковали украинского главу государства и подметили все последние изменения в нашей стране — отставку Разумкова, неожиданную смерть Полякова, санкции против нардепов, закон против олигархов. Статью испанского издания "La Razón" под названием Los últimos “progresos” de Zelenski en Ucrania (Последние "успехи" Зеленского в Украине) прокомментировал политический эксперт Павел Нусс.
Эксперт согласен с утверждениями иностранных журналистов, в частности, о том, что в Украине все больше проявлений узурпации власти.
Испанское издание высказывает мнение, что Украину хотят превратить из парламентско-президентской республики в президентскую. Павел Нусс отмечает, что в статье говорится о том, что якобы в команду главы государства привлекают тех, кто раньше работал с командой Виктора Януковича. В статье высказывается предположение о том, что якобы украинская власть планирует установить связи с РФ.
Иностранные журналисты обеспокоены стремлением создать "вертикаль власти", поскольку это будет свидетельствовать о крахе демократии. Ведь Запад рассматривает Украину как "историю успеха" на постсоветском пространстве, где либеральные институты еще могут прижиться.
Эксперт приводит примеры других публикаций о президенте в ведущих мировых изданиях — немецкой газете Süddeutsche Zeitung, британской The Guardian, американской The Washington Post, японской Japan Today. Там опубликовали статьи об оффшорном скандале Владимира Зеленского и его окружения.
Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский прокомментировал скандал с офшорами. Глава государства отметил, что расследование не содержит ничего нового, заверив, что отмыванием денег он не занимался.
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Обсуждения
Новости
ККК
сегодня, 15:09
Да у нас никто в пидара зеленого уже не верит! Это клоунское чмо в первый год себя дискредитировало. Это чмо вместе с его жидовскими выблядками казнить нужно, чтобы другим ублюдкам не повадно было!