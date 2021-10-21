Сокрушительная критика президента со стороны стран ЕС должна обеспокоить украинцев, - эксперт

В статьях европейских изданий раскритиковали президента, фото из открытых источников

Немало иностранных изданий раскритиковали украинского главу государства и подметили все последние изменения в нашей стране — отставку Разумкова, неожиданную смерть Полякова, санкции против нардепов, закон против олигархов. Статью испанского издания "La Razón" под названием Los últimos “progresos” de Zelenski en Ucrania (Последние "успехи" Зеленского в Украине) прокомментировал политический эксперт Павел Нусс.

Эксперт согласен с утверждениями иностранных журналистов, в частности, о том, что в Украине все больше проявлений узурпации власти.

"Убийственная критика Зеленского со стороны стран ЕС должна вызвать беспокойство не только в ЕС, а в первую очередь в украинцев. "Беспокойство по поводу все более жесткого контроля украинского лидера, который за одну ночь превратился в своего рода диктатора, растет". Об этом говорится в статье испанского издания "La Razón", — говорит эксперт.

Испанское издание высказывает мнение, что Украину хотят превратить из парламентско-президентской республики в президентскую. Павел Нусс отмечает, что в статье говорится о том, что якобы в команду главы государства привлекают тех, кто раньше работал с командой Виктора Януковича. В статье высказывается предположение о том, что якобы украинская власть планирует установить связи с РФ.

"Зеленский привлекает в свою команду все больше людей, которые раньше работали на Виктора Януковича. Большинство из этих людей в то время работали в Службе безопасности и МИД и имеют тесные связи с Кремлем, поэтому кажется, что для обеспечения собственных полномочий Зеленский отойдет от Европы и установит неформальные связи с Москвой", — говорится в тексте статьи, которую цитирует Павел Нусс.

Иностранные журналисты обеспокоены стремлением создать "вертикаль власти", поскольку это будет свидетельствовать о крахе демократии. Ведь Запад рассматривает Украину как "историю успеха" на постсоветском пространстве, где либеральные институты еще могут прижиться.

Эксперт приводит примеры других публикаций о президенте в ведущих мировых изданиях — немецкой газете Süddeutsche Zeitung, британской The Guardian, американской The Washington Post, японской Japan Today. Там опубликовали статьи об оффшорном скандале Владимира Зеленского и его окружения.

"Также появилась публикация о президенте на сайте Центра исследования коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project). По данным расследователей глобального проекта Pandora Papers, через оффшоры Зеленского олигарх Коломойский мог пропускать деньги из Приватбанка. В частности, речь идет о 40 млн долларов", — добавляет Павел Нусс.

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский прокомментировал скандал с офшорами. Глава государства отметил, что расследование не содержит ничего нового, заверив, что отмыванием денег он не занимался.



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