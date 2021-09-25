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Снова с сиренами и мигалками: у Зеленского экстренно усилили меры по безопасности

Зеленский усилил кортеж, полиция переходит на особый режим работы

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей

Прецедент с обстрелом автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира заставил Офис президента серьезно пересмотреть меры безопасности самого президента. Именно поэтому было принято решение усилить охрану главы государства – так было увеличено президентский кортеж с сигнальными маячками, который теперь проносится трассой на большой скорости. Между тем полиция с 25 сентября переходит на усиленный режим работы. Как передает издание "Комментарии", такую информацию обнародовала "Украинская правда", ссылаясь на свои источники в МВД.

Снова с сиренами и мигалками: у Зеленского экстренно усилили меры по безопасности

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Журналисты "Украинской правды" зафиксировали увеличение автомобилей в кортеже украинского лидера Владимира Зеленского. Теперь он проносится на огромной скорости. При передвижении президента используются сирены и мигалки.

Кортеж попал в объективы корреспондентов на Обуховской трассе, он направлялся в сторону дач, где проживают госслужащие, около 21 часа. 

Также в распоряжении СМИ оказалось постановление, согласно которому глава Нацполиции Игорь Клименко постанавливает с 25 сентября по 8 октября перевести личный состав криминальной Нацполиции на усиленный режим работы. Стражи порядка должны будут работать сверхурочно, но не перерабатывать более 12 часов в сутки. Причина всего этого называется одна – усиление криминогенной обстановки.

Читайте также на портале "Комментарии" — политический эксперт Александр Юсупов считает, что власть сама дала повод сомневаться в реальности покушения на Шефира. Теперь Офису президента приходится доказывать, что никакой инсценировки не было и действительно нужно усиливать меры безопасности.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/09/24/7308353/
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