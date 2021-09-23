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Банковой уже приходится доказывать, что покушение на Шефира – это не инсцинуация

Александр Юсупов считает, что власть сама дала повод сомневаться в реальности покушения на Шефира

сегодня, 09:12
Автор:

Кравцев Сергей

Власть сама перевела дело о нападении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира с политическую плоскость, а теперь спешит уверять всех, что произошедшее не нужно называть инсцинуацией. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт, блогер Александр Юсупов.

Банковой уже приходится доказывать, что покушение на Шефира – это не инсцинуация

Заместитель главы МВД Евгений Енин, в эфире программы «Ток-шоу №1» Фото: канала "Украина 24"

Он отметил, комментируя инцидент с Сергеем Шефиром первый заместитель главы МВД Евгений Енин, в эфире программы "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24", призвал прекратить "попытки инсинуаций вокруг того, что этим фейковым покушением хотели напугать".

Александр Юсупов подчеркнул, от одних только спекуляций действительно толку мало, однако разве не сама же власть виновата в том, что многие сильно сомневается в беспристрастности официального описания этого инцидента? Во-первых, нельзя не вспомнить сразу о шокирующих разоблачениях ложных заявлений украинских чиновников в контексте спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Во-вторых, Офис президента очень быстро превратил всю ситуацию с Шефиром в политическую акцию, с уверенностью заявив, что якобы нападение на первого помощника главы государства является попыткой "противодействия активной политике руководства страны, направленной на существенное снижение влияния теневых олигархов" и коллаборационистов "внешних оппонентов". 

"Например, месть украинских контрабандистов за санкции? Или ответ Москвы за домашний арест Виктора Медведчука – кума российского лидера? Такие версии имеют право на существование, но в целом текст заявления выглядит как самореклама и способ привлечь поддержку к крайне спорному законопроекту об олигархах. Между тем затягивание расследования "дела вагнеровцев" еще больше подрывает доверие к словам украинских чиновников", – резюмировал Юсупов.

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Источник: https://www.facebook.com/oyusupov/posts/388487359525132
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