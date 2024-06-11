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СМИ узнали о главном разочаровании Зеленского перед саммитом мира в Швейцарии

Украина до последнего надеялась, что Китай согласиться принять участие в саммите мира

сегодня, 08:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Отказ официального Пекина участвовать в саммите мира, который в ближайшие выходные состоится в Швейцарии, стал "горьким разочарованием" для президента Украины Владимира Зеленского. Как предает портал "Комментарии", об этом пишет немецкое издание "Der Spiegel".

СМИ узнали о главном разочаровании Зеленского перед саммитом мира в Швейцарии

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Авторы материала отмечают, что Кремль усиленно, но кулуарно работал над срывом швейцарского саммита. Результатом российских усилий, очевидно, и стало официальное заявление Китая об отказе от участия во встрече в любой форме.

Журналисты предполагают, что неожиданный визит Владимира Зеленского на сингапурский саммит по безопасности в минувшее воскресенье связан именно с этим решением Китая. Издание отмечает, что ситуация с безопасностью в Азии мало затрагивает Украину, тогда как ситуация на фронте в самой Украине не самая лучшая. Поэтому визит Зеленского в Сингапур удивил многих.

Выступая на сингапурском саммите глава украинского государства выдвинул в адрес Пекина достаточно серьезные обвинения, заявив, что Китай стал "орудием в руках Путина" и пытается отговорить отдельные государства отправлять свои делегации на швейцарский саммит.

"Это чрезвычайно острый спектакль. Отказ КНР является горьким разочарованием для Зеленского, а также для правительства Германии, которое уговаривало Китай к участию. (...) Участие Китая, даже если только в форме специального посланника, придало бы саммиту значительно больший вес", — пишет Der Spiegel.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина довольна тем, какая истерическая атмосфера царит в России через саммит мира, ведь он может разрушить враждебный миф о разделе мира на проукраинскую Европу и Америку и остальной мир, который поддерживает РФ. Такое заявление в интервью "Укринформу" сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Также издание "Комментарии" сообщало – РФ собирались пригласить на саммит мира: в Швейцарии объяснили, почему все сорвалось.




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Источник: https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-krieg-friedensgipfel-in-der-schweiz-hoffnung-auf-eine-loesung-a-b47ad71f-510d-483e-b85f-d1760efded04
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Донбас

сегодня, 07:27

Эх, еслибы этот еврейский зеленый выблядок свалил из страны в феврале 2022, сколько бы жизней было сохранено, сколько бы было неразрушенных городов и сел, и ну 1000% народ сейчас жил бы не хуже, кроме зеленых выблядков, они бы столько не наворовали, как за время войны.


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