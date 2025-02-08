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Сколько полезных ископаемых Украины захватила РФ: Зеленский назвал цифры

Президент просит союзников помочь защитить те важные ресурсы, которыми все еще владеет Украина

8 февраля 2025, 15:10
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Кравцев Сергей

Российские оккупанты захватили менее 20% полезных ископаемых, но Украине нужна помощь, чтобы защитить то, что осталось. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Reuters" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Сколько полезных ископаемых Украины захватила РФ: Зеленский назвал цифры

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Если мы берем, что где-то 20% нашей земли захвачено, безусловно они захватили не 20% наших полезных ископаемых. Пока меньше", — сказал президент.

При этом он подчеркнул, что остаток ресурсов Украины крайне нуждается в защите.

"Нам нужно остановить Путина и защитите, что у нас есть. Очень много в Днепровской области, очень много в центральной Украине и на западе. к сожалению, мы потеряли уголь, но я знаю, что они тоже очень много там потеряли, потому что они не знали, что делать с шахтами, затопили много", — добавил Владимир Зеленский.

Отметим, в ходе этого же интервью Владимир Зеленский заявил, что хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом до того, как тот будет вести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.                                                                                                                                 

"Это (встреча с Трампом до его переговоров с Путиным — ред.) очень важно, иначе это будет выглядеть как диалог об Украине без Украины. Для партнеров по-прежнему важно сначала обсудить свои вопросы, а потом уже вести разговор с противником", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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