Зеленский хочет опередить Путина, встретиться с Трампом первым: почему это важно

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом до того, как тот будет вести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер заявил в интервью "Reuters".
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Также президент отметил, что пока еще не знает, какие компромиссы можно обсуждать за столом переговоров. Но, по его словам, важно, чтобы все видели, что Украина ведет переговоры, а не принимает ультиматумы от России.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп сообщил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Трампа, переговоры предположительно состоятся в Вашингтоне.
Также он ответил на вопрос о том, где именно может пройти встреча.
Также издание "Комментарии" сообщало – соглашение о полезных ископаемых: что на самом деле Зеленский предложил Трампу.
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