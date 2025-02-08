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Зеленский хочет опередить Путина, встретиться с Трампом первым: почему это важно

Президент заявил, что для партнеров по-прежнему важно сначала обсудить свои вопросы, а потом уже вести разговор с противником

8 февраля 2025, 08:25
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом до того, как тот будет вести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский лидер заявил в интервью "Reuters".

Зеленский хочет опередить Путина, встретиться с Трампом первым: почему это важно

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Это (встреча с Трампом до его переговоров с Путиным — ред.) очень важно, иначе это будет выглядеть как диалог об Украине без Украины. Для партнеров по-прежнему важно сначала обсудить свои вопросы, а потом уже вести разговор с противником", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также президент отметил, что пока еще не знает, какие компромиссы можно обсуждать за столом переговоров. Но, по его словам, важно, чтобы все видели, что Украина ведет переговоры, а не принимает ультиматумы от России.

"Гарантии безопасности – это главный вопрос, о котором я хочу поговорить с президентом Трампом. А будущее строится на экономике — где мы находимся, что мы есть, люди должны зарабатывать больше, а профессионалы с работой должны жить лучше. И у нас для этого есть абсолютно все — нам нужен мир", — уточнил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп сообщил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Трампа, переговоры предположительно состоятся в Вашингтоне.

"Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", – отметил американский лидер.

Также он ответил на вопрос о том, где именно может пройти встреча.

"Это может быть Вашингтон. Ну, я не собираюсь ехать туда (в Киев – ред.)", — добавил он.

Также издание "Комментарии" сообщало – соглашение о полезных ископаемых: что на самом деле Зеленский предложил Трампу.




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