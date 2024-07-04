Реально ли закончить войну в этом году: ответ Зеленского

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что мы все можем заставить страну-агрессора закончить войну уже в 2024 году. Как передает портал "Комментарии", такое мнение Владимир Зеленский озвучил в интервью агентству "Bloomberg".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Что касается будущего, следующего года и т.д., мы все можем продемонстрировать, что мы сильны. Мы все можем заставить Россию закончить войну в этом году", – подчеркнул президент.

В этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что США и Китай могут стать посредниками в случае переговоров с Россией. Это позволит закончить войну для Украины на справедливых условиях.

"Я думаю Америка, Китай. Я думаю вдвоем. Я знаю, что у них есть очень большие вопросы. Я это понимаю. Но мне кажется, если мы хотим, чтобы эта война закончилась справедливо для Украины, для всего мира, им придется находить где-то позиции, чтобы остановить Путина вместе. Каждый по-своему, но вместе", — высказался глава украинского государства.

В противном случае, по словам президента, будет предложено окончание войны, которое не будет справедливо для Украины.

Президент объяснил, что Россия будет играть, Путин будет видеть, что большинство мира не на стороне Украины и мир разделен. Он работает над этим, и его команда постоянно над этим работает.

Отметим, Владимир Зеленский также не исключил, что Владимира Путина пригласят на следующий Саммит мира.

При этом, Владимир Зеленский уточнил, если России и Украине удастся найти способ сесть за стол переговоров, он не ждет, что Путин будет в них участвовать лично и "в ближайшее время", поскольку считает, что российский президент "слишком напуган, чтобы приехать".







