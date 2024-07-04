Реально ли закончить войну в этом году: ответ Зеленского

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что мы все можем заставить страну-агрессора закончить войну уже в 2024 году. Как передает портал "Комментарии", такое мнение Владимир Зеленский озвучил в интервью агентству "Bloomberg".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
В этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что США и Китай могут стать посредниками в случае переговоров с Россией. Это позволит закончить войну для Украины на справедливых условиях.
В противном случае, по словам президента, будет предложено окончание войны, которое не будет справедливо для Украины.
Президент объяснил, что Россия будет играть, Путин будет видеть, что большинство мира не на стороне Украины и мир разделен. Он работает над этим, и его команда постоянно над этим работает.
Отметим, Владимир Зеленский также не исключил, что Владимира Путина пригласят на следующий Саммит мира.
При этом, Владимир Зеленский уточнил, если России и Украине удастся найти способ сесть за стол переговоров, он не ждет, что Путин будет в них участвовать лично и "в ближайшее время", поскольку считает, что российский президент "слишком напуган, чтобы приехать".
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