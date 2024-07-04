Зеленский назвал две страны, которые могут быть посредниками в случае переговоров с РФ

США и Китай могут стать посредниками в случае переговоров с Россией. Это позволит закончить войну для Украины на справедливых условиях. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Bloomberg" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Я думаю Америка, Китай. Я думаю вдвоем. Я знаю, что у них есть очень большие вопросы. Я это понимаю. Но мне кажется, если мы хотим, чтобы эта война закончилась справедливо для Украины, для всего мира, им придется находить где-то позиции, чтобы остановить Путина вместе. Каждый по-своему, но вместе", — высказался глава украинского государства.

В противном случае, по словам президента, будет предложено окончание войны, которое не будет справедливо для Украины.

Президент объяснил, что Россия будет играть, Путин будет видеть, что большинство мира не на стороне Украины и мир разделен. Он работает над этим, и его команда постоянно над этим работает.

"Поэтому, мне кажется, самое мощное – это обоюдное давление США и Китая", — констатировал Владимир Зеленский.

Отметим, в этом же интервью Владимир Зеленский не исключил, что Путина пригласят на следующий Саммит мира.

При этом, Владимир Зеленский уточнил, если России и Украине удастся найти способ сесть за стол переговоров, он не ждет, что Путин будет в них участвовать лично и "в ближайшее время", поскольку считает, что российский президент "слишком напуган, чтобы приехать".

Ранее в интервью "Time" глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает на проведение второго саммита мира в Саудовской Аравии до конца нынешнего года.

СМИ отмечает, президент Владимир Зеленский по возвращении с первого состоявшегося в Швейцарии саммита сказал, что "никаких пауз сейчас" быть не должно. Он считает, что сделан "первый ощутимый шаг к миру". Андрей Ермак, занимавшийся организацией и привлечением участников к первому саммиту, готовится к большому испытанию – встрече с представителями России. Как известно, ранее Украина говорила, что Россия может принять участие во втором саммите – чтобы передать ей наработки по установлению мира.



