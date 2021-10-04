Разговоры о втором президентском сроке: пойдет ли Зеленский и каковы его шансы

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Елизавета Черных
Украинского лидера Владимира Зеленского всё чаще выводят на разговор о вероятном втором президентском сроке.
Владимир Зеленский - фото: Офис Президента
Издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать каковы шансы действующего президента страны и пойдет ли он вообще, а также какая вероятность досрочных выборов, пока рейтинг Зеленского более-менее и отсутствуют явные конкуренты.
Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко отмечает, что рейтинг у Зеленского сейчас хороший, он выигрывает уверенно у кого угодно. Возможно не в первом туре, но во втором – так точно. Не так феерично, как ранее, но – безусловно.
Он также обращает внимание, что слухи о том, что Зеленского толкают к досрочным выборам, появились еще весной. Со временем это стало звучать всё громче. Избирательный кодекс (ч. 6 ст. 75, которая не позволяет баллотироваться лицу во внеочередных выборах, которые были вызваны добровольной отставкой этого же лица с должности) – не помеха. При желании его можно поменять, благо Рада под контролем Банковой.
Говоря об очередных президентских выборах, намеченных на 2024 год, эксперт акцентирует: если не появится новое лицо, кто-то более понятный-интересный народу, чем Зеленский, он уверенно выигрывает. Правда, будет это уже при умеренно-оппозиционном парламенте (выборы в 2023 году), постоянном бодании, шатком большинстве.
"На данный момент на условную позицию "лучше, чем Зеленский" пытаются претендовать два человека: мэр Киева Виталий Кличко и пока еще спикер Рады Дмитрий Разумков. Но у Кличко рейтинга за пределами Киева нет практически совсем. У него нет кампании, нет штабов. А Разумков, судя по всему, как личность, более склонен договариваться, а не жить конфронтацией. А чтобы выходить и конкурировать, нужно жить конфронтацией. Захочет ли он? Так что ждем новое лицо, – говорит Андрей Еременко. – На данный момент не видно, кто может быть более избираем, чем Зеленский, и менее противен, чем "старая гвардия". Но напомню, что за год до выборов президента в 2019-м рейтинги показывали, что второй тур будет с Порошенко и Тимошенко – с не очень убедительной победой Порошенко. Зеленский же "выстрелил" под новый год, хоть некие признаки политической кампании наметились со второй половины лета-2018".
Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк уверен, что второй срок Зеленский безусловно хочет – и пойдет на него.
Вторым моментом, который не даст Зеленскому уйти с поста, эксперт называет привыкание к власти.
Третьим элементом этого эксперт называет окружение президента.
Он не считает, что главная мотивация для второго срока Зеленского – доделать реформы, завершить недовыполненные обещания.
"В первый год эта власть еще что-то старалась сделать – и в смысле реформ, и в смысле попыток установления мира на Донбассе. Но потом по всем позициям пошел откат", – резюмирует Анатолий Октисюк.
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