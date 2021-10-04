Разговоры о втором президентском сроке: пойдет ли Зеленский и каковы его шансы

Украинского лидера Владимира Зеленского всё чаще выводят на разговор о вероятном втором президентском сроке.

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать каковы шансы действующего президента страны и пойдет ли он вообще, а также какая вероятность досрочных выборов, пока рейтинг Зеленского более-менее и отсутствуют явные конкуренты.

На данный момент не видно, кто может быть более избираем, чем Зеленский, и менее противен, чем "старая гвардия"

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко отмечает, что рейтинг у Зеленского сейчас хороший, он выигрывает уверенно у кого угодно. Возможно не в первом туре, но во втором – так точно. Не так феерично, как ранее, но – безусловно.

"Но когда Зеленский становился президентом, он был голосом надежды. Его поддержали, потому что хотели изменений, чтобы пришел другой человек. А сейчас у людей, которые отвечают на опросах, что проголосуют за Зеленского, поменялась мотивация. Они говорят "Зеленский, конечно, не очень как президент, но другие – еще хуже". Причем, не важно с кем сравнивать – с Порошенко, Тимошенко, Бойко. Соответственно это – источник рейтинга Зеленского. Вывод – если не появится кто-то, кто будет выглядеть хотя бы не так отвратительно, как нынешние конкуренты действующего президента, если такой человек начнет вести кампанию и развиваться, то у него появляется шанс выиграть у Зеленского. Если такого человека не появится – Зеленский выигрывает фактически в одни ворота", – поясняет эксперт.

Он также обращает внимание, что слухи о том, что Зеленского толкают к досрочным выборам, появились еще весной. Со временем это стало звучать всё громче. Избирательный кодекс (ч. 6 ст. 75, которая не позволяет баллотироваться лицу во внеочередных выборах, которые были вызваны добровольной отставкой этого же лица с должности) – не помеха. При желании его можно поменять, благо Рада под контролем Банковой.

"Но идти на досрочные выборы – риск, – считает Андрей Еременко. – Сейчас хоть какая-то стабильность, а тут – явно будет турбулентность. Не так проголосуют, наберешь не такой убедительный результат и всё прочее. И всё же довольно большая сила явно подталкивает Зеленского к досрочным выборам. Пока она, похоже, не побеждает. Хоть это не значит, что не победит завтра".

Говоря об очередных президентских выборах, намеченных на 2024 год, эксперт акцентирует: если не появится новое лицо, кто-то более понятный-интересный народу, чем Зеленский, он уверенно выигрывает. Правда, будет это уже при умеренно-оппозиционном парламенте (выборы в 2023 году), постоянном бодании, шатком большинстве.

"На данный момент на условную позицию "лучше, чем Зеленский" пытаются претендовать два человека: мэр Киева Виталий Кличко и пока еще спикер Рады Дмитрий Разумков. Но у Кличко рейтинга за пределами Киева нет практически совсем. У него нет кампании, нет штабов. А Разумков, судя по всему, как личность, более склонен договариваться, а не жить конфронтацией. А чтобы выходить и конкурировать, нужно жить конфронтацией. Захочет ли он? Так что ждем новое лицо, – говорит Андрей Еременко. – На данный момент не видно, кто может быть более избираем, чем Зеленский, и менее противен, чем "старая гвардия". Но напомню, что за год до выборов президента в 2019-м рейтинги показывали, что второй тур будет с Порошенко и Тимошенко – с не очень убедительной победой Порошенко. Зеленский же "выстрелил" под новый год, хоть некие признаки политической кампании наметились со второй половины лета-2018".

Исходя из своих рейтингов, Зеленский точно будет бороться за второй срок

Эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк уверен, что второй срок Зеленский безусловно хочет – и пойдет на него.

"Во-первых, это уже вопрос безопасности для него. Он наделал столько дел, создал себе столько врагов, нарушил столько законов, что без президентского иммунитета – перспективы плохие. А убежать из страны ему никто не даст. Так что президентство ему нужно для чувства безопасности", – поясняет аналитик.

Вторым моментом, который не даст Зеленскому уйти с поста, эксперт называет привыкание к власти.

"Возвращаться в "95 Квартал" он точно не захочет. Вкусил власть, почувствовал, что такое реально большие деньги, связи. Власть – наркотик. И Зеленский на него подсел. А исходя из своих рейтингов, он точно будет бороться за второй срок", – прогнозирует Анатолий Октисюк.

Третьим элементом этого эксперт называет окружение президента.

"Он точно будет подталкивать его к выборам, не исключено, что досрочным. Ведь окружение, возможно, имеет даже больше выгод от президентства Зеленского, чем он сам", – подчеркивает эксперт.

Он не считает, что главная мотивация для второго срока Зеленского – доделать реформы, завершить недовыполненные обещания.

"В первый год эта власть еще что-то старалась сделать – и в смысле реформ, и в смысле попыток установления мира на Донбассе. Но потом по всем позициям пошел откат", – резюмирует Анатолий Октисюк.

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский заявил, что не собирается делать из Украины президентскую республику.

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