"Рамштайн": Что происходит за закрытыми дверями

Встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" являются итогом повседневной титанической работы многих экспертов, политиков и, прежде всего, представителей силовых ведомств Украины с соответствующими коллегами иностранных стран. Об этом сказал представитель президента в Верховной Раде Украины, член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в теле эфире, пишут "Комментарии".



Динамику договоренностей в формате "Рамштайн" оценил нардеп

Сегодня, 14 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) происходит с встреч союзников в формате "Рамштайн".

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“Это – своеобразный результат того, что происходит за закрытыми дверями и готовится очень консолидированным усилием многих представителей Украины и стран НАТО и других государств. Это нормальный формат международного сотрудничества, когда лидеры или в этом случае министры обороны подводят своеобразный итог. Говорят, что Украине нужно и что она получит, что в ближайшей перспективе необходимо, над чем будут работать и что — в далекой перспективе, как консолидировать усилия для того, чтобы Украина получила все необходимое для освобождения своей земли от врага”, — комментирует представитель президента в ВР.

Федор Вениславский подчеркнул, что скорость принятия решений по запросам Украины за год полномасштабной агрессии РФ существенно увеличилась. Если весной поставки западных танков казались утопией, теперь формируется "танковая коалиция". То же, по мнению нардепа, будет и с самолетами.

“Это, конечно, займет некоторое время. Поэтому рассчитывать, что самолеты появятся в Украине в ближайшие недели или даже месяцы, наверное, слишком оптимистично, хотя мы над этим работаем. Поэтому динамика очень хорошая”, – отметил депутат.

В то же время, как говорит Вениславский, поставки западной помощи отстают от реальных потребностей Украины на поле боя на 3-4 месяца.

"Если бы все это происходило в те временные рамки, в которых мы об этом просили, то я уверен, что и жертв было бы меньше среди мирных граждан и среди военнослужащих, и освобожденной территории было бы гораздо больше", — подчеркнул нардеп.

Как писали ранее "Комментарии", сейчас идет пауза между украинскими победами, а потому нужно заполнить ее личными контактами на международном уровне, чтобы обеспечить необходимый уровень поддержки.

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