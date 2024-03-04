Глава государства Владимир Зеленский и представители высшего военного командования не подготовили четкий план призыва тысяч новых бойцов, что необходимо для борьбы с российскими захватчиками. Это вызывает разногласия в парламентской среде и в обществе и приводит к панике среди военных . Об этом информирует The Washington Post .

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В публикации отмечают, что отсутствующая четкая мобилизационная стратегия привела к критике чиновников. В свою очередь, украинские мужчины беспокоятся тем, что их отошлют в плохо оснащенные подразделения, где они погибнут.

"Проблема относительно того, как пополнить ряды, поставила Зеленского перед наибольшим вызовом для его руководства с начала вторжения в феврале 2022 года. Отсутствие четкой мобилизационной стратегии — или даже соглашения о том, сколько еще войск нужно Украине — повлияло на увольнение Зеленским своего старшего генерала в феврале, но новый главнокомандующий Александр Сырский пока не внес новой ясности", – пишут журналисты.

Главнокомандующему ВСУ Александр Сырский получил поручение провести аудит Вооруженных Сил. До этого представители Офиса президента сказали, что из 1 миллиона мобилизованных только не целых 300 000 воюют на передовой. Однако почти через месяц после этого. как был назначен Сырским главнокомандующим, никто из военного руководства или должностных лиц администрации президента не прояснил, где находится 700 тысяч военных.

"Уменьшение численности боеспособных войск Украины сейчас является стратегическим кризисом, который, по крайней мере, частично стал причиной недавнего отступления из города Авдеевки на востоке страны и окрестных сел, где украинские силы были значительно преобладали численностью", — отмечают в издании.

К тому же Владимир Зеленский столкнулся с пессимизмом в стране и за рубежом относительно украинских возможностей сдержать давление РФ без американской помощи США. Как уже сообщалось, спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался рассмотреть законодательный акт, предусматривающий помощь для Украины в размере около 60 миллиардов долларов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сообщил, в чем Сырский имеет от него полную свободу действий