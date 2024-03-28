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Зеленский назвал месяц, когда может начаться новое наступление РФ

Владимир Зеленский предупредил, что Россия действительно готовится ближайшие месяцы начать новое наступление, поэтому партнеры должны активизироваться

сегодня, 16:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Новое наступление России в Украине ожидается примерно в конце мая или в июне. Сейчас украинская армия нуждается в максимальной военной помощи от партнеров, поскольку противостоять хорошо обеспеченной оружием российской армии очень тяжело. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью "CBS News".

Зеленский назвал месяц, когда может начаться новое наступление РФ

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава государства заявил, что в этой артиллерийской войне на истощение у России преимущество не только благодаря большему количеству огневых средств, но и благодаря большей дальности их поражения.

"В Бахмуте, Авдеевке, Лисичанске, Соледаре и так далее было очень трудно бороться с противником, чей артиллерийский снаряд может стрелять на более чем 20 километров, а наш – на менее 20 км", – сказал лидер украинцев.

При этом президент признал, что Украине удалось существенно стабилизировать ситуацию с поставками боеприпасов. Она лучше, чем была два-три месяца назад, когда у украинских защитников был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, разных видов оружия.

Читайте также на портале "Комментарии" — появляется всё больше тревожных сообщений, что новый мощный напор российской армии на фоне нехватки бойцов и снарядов у ВСУ, в ближайшие несколько месяцев может пробить украинскую оборону. В то же время, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что Минобороны России формирует резервы для поддержки текущих военных операций в Украине. Но вряд ли эти соединения смогут выполнять масштабные наступательные операции. Чего и почему ожидать на фронтах в обозримом будущем (до конца весны)? Какие решения сторон конфликта и их союзников могут серьезно повлиять на ситуацию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.cbsnews.com/news/ukraine-russia-war-zelenskyy-says-putin-will-threaten-nato-quickly-if-not-stopped/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 17:12

Свого так нічого і не маємо. Що дадуть інші ото й наше ще й більшу частку ждуни сховають щоб потім продати окупантам. Вони не здатні змінюватись розвиватись. Все буде по-старому чи варто таке захищати?


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