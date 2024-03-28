Зеленский назвал месяц, когда может начаться новое наступление РФ

Новое наступление России в Украине ожидается примерно в конце мая или в июне. Сейчас украинская армия нуждается в максимальной военной помощи от партнеров, поскольку противостоять хорошо обеспеченной оружием российской армии очень тяжело. Как передает портал "Комментарии", об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью "CBS News".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава государства заявил, что в этой артиллерийской войне на истощение у России преимущество не только благодаря большему количеству огневых средств, но и благодаря большей дальности их поражения.

"В Бахмуте, Авдеевке, Лисичанске, Соледаре и так далее было очень трудно бороться с противником, чей артиллерийский снаряд может стрелять на более чем 20 километров, а наш – на менее 20 км", – сказал лидер украинцев.

При этом президент признал, что Украине удалось существенно стабилизировать ситуацию с поставками боеприпасов. Она лучше, чем была два-три месяца назад, когда у украинских защитников был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, разных видов оружия.

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