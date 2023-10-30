Проблемы с коррупцией в Украине: как изменились отношения Зеленского с союзниками

В последние месяцы отношения президента Зеленского со многими союзниками ухудшились из-за вопроса коррупции в Украине. Об этом пишет TIME в своей статье.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В материале говорится, что накануне визита Зеленского в США Белый дом подготовил для списка антикоррупционных реформ для украинцев, направленных на самую верхушку власти в стране. Также советники президента Зеленского рассказали, что "это не было предложения, это были условия".

Владимир Зеленский, чтобы уменьшить беспокойство союзников, пошел на несколько драматических шагов. Речь идет об увольнении министра обороны Алексея Резникова. За ним существенно следили из-за коррупции в Минобороны.

"Когда новости об этих скандалах распространялись, президент дал строгий приказ своим сотрудникам избегать малейших признаков самообогащения. "Не покупайте ничего. Не принимайте отпуска. Просто сидите за своим столом, молчите и работайте", — пишет издание и отмечает, что некоторые чиновники среднего звена в администрации президента жаловались на бюрократический паралич и низкое моральное состояние, потому что контроль за их работой усилился.

Авторы публикации сообщают, что типичная зарплата в ОП составляет примерно 1000 долларов в месяц, или около 1500 долларов для чиновников, что гораздо меньше, чем они могли бы зарабатывать в частном секторе.

Но, как рассказали чиновники журналистам, все давление, направленное на преодоление коррупции, и не пугает тех, кто стремится к обогащению и "люди воруют, будто завтра не будет".

В материале говорится, что даже увольнение Алексей Резникова не заставило чиновников "испытать никакого страха", потому что чистка слишком долго воплощалась.

Собеседники издания говорят, что еще в феврале президента Зеленского предупредили о том, что в министерстве распространилась коррупция, но он ожидал больше: месяцев, и когда он начал действовать накануне своего визита в США, "было слишком поздно".

В комментарии журналистам Зеленский признал, что проблемы с коррупцией представляют угрозу для отношений с иностранными партнерами. Президент отметил, что борьба с коррупцией является одним из его главных приоритетов.

"Он также предположил, что некоторые иностранные союзники склонны преувеличивать проблему, поскольку это дает повод им прекратить финансовую поддержку", — пишет издание.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что партнеры теряют интерес к Украине.