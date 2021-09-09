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Рейтинг симпатий: от кого из мировых лидеров больше всего в восторге украинцы

Украинцы позитивно относятся к Меркель, Байдену и Макрону. Больше всего ненависти к Путину и Лукашенко

сегодня, 12:25
Автор:

Кравцев Сергей

В сентябре 2021 года граждане Украины больше всего негативных эмоций испытывали к лидерам Беларуси и России. Владимир Путин в этом антирейтинге продолжает лидировать. К нему негативно относятся 81% респондентов, позитивно – лишь 15%. На втором месте расположился Александр Лукашенко. К нему негативно относятся 59% опрошенных, позитивно – 34%. Как передает издание "Комментарии", такие результаты социологического исследования представила Социологическая группа "Рейтинг".

Рейтинг симпатий: от кого из мировых лидеров больше всего в восторге украинцы

Джо Байден и Ангела Меркель Фото: DW

В то же время есть и те политики в мире, деятельностью которых украинцы восхищаются и считают их примером для подражания. Лидером такого рейтинга есть действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель. К ней позитивно относятся 73% украинцев. Негативно – всего 19%. На втором месте по позитивному отношению расположился президент США Джо Байден. Он в результате опроса набрал 64% позитивных отзывов в свой адрес со стороны украинцев. Негативных – 19%.

Также украинцы в подавляющем большинстве позитивно относятся к президенту Франции Эммануэлю Макрону. У него 57% позитивных оценок против 19% негативных. Рядом расположился президент Польши Анджей Дуда. Его деятельность позитивно оценили 54%, негативно – 10%.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский по-прежнему остается лидером президентского рейтинга. Если бы выборы главы государства проходили в ближайшее воскресенье, то действующий глава государства одержал бы победу в 17 областях. Главным оппонентом Зеленского по-прежнему остается пятый президент Украины, лидер оппозиционной партии "ЕС" Петр Порошенко.


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Источник: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ocenka_otdelnyh_voprosov_mezhdunarodnoy_politiki_2-4_sentyabrya_2021.html?fbclid=IwAR0UqaXfUBAWZmo0mtRoRHQJGr_xCgunE0dopePcSUdaJrJhGIFsyZSjdE4
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