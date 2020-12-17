Президент Украины прокомментировал ситуацию на Донбассе

Во время видеоконференции руководителей заграничных дипломатических учреждений президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прошлогодние парижские договорённости четырех лидеров должны быть исполнены, над чем Украина активно работает.

Также среди достижений он выделил обмен пленными и самое длительное за все время ведения боевых действий на Донбассе прекращение огня.

Кроме того, президент подчеркнул, что на повестке дня стоит продолжение санкций, а также привлечение России к юридической ответственности за нарушения норм международного права.

Конечным заданием он назвал завершение этой войны и обеспечения мира на условиях независимой Украины, а также попросил международных партнеров нашего государства в помощи для достижения мира на Донбассе и восстановления инфраструктуры в этом регионе.





Ранее "Комментарии" писали о том, что альтернатива Юрию Витренко на должность главы министерства энергетики отсутствует. Повторное голосование за его назначение пройдет уже в начале будущего года. Такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, Витренко сделал ошибку, когда не встретился со всеми фракциями и не довел курс политики ведомства и первоочередных шагах.

Кроме того, порталу стало известно, что сегодня состоялась пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, где главе российского государства было задано много вопросов, в том числе и по Донбассу. Но отвлечемся от политики, портал "Комментарии" публикует наиболее яркие цитаты Владимира Владимировича.





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