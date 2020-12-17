kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.12.2020

BTC/USD

23501.95

ETH/USD

671.17

LTC/USD

108.01

НБУ 17.12.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.25

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент Президент Украины прокомментировал ситуацию на Донбассе
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Украины прокомментировал ситуацию на Донбассе

Президент рассказал о достижениях и дальнейших планах по Донбассу

сегодня, 17:38
Автор:

Дмитрий Симоненко

Во время видеоконференции руководителей заграничных дипломатических учреждений президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прошлогодние парижские договорённости четырех лидеров должны быть исполнены, над чем Украина активно работает. 

Президент Украины прокомментировал ситуацию на Донбассе

Также среди достижений он выделил обмен пленными и самое длительное за все время ведения боевых действий на Донбассе прекращение огня.

Кроме того, президент подчеркнул, что на повестке дня стоит продолжение санкций, а также привлечение России к юридической ответственности за нарушения норм международного права. 

Конечным заданием он назвал завершение этой войны и обеспечения мира на условиях независимой Украины, а также попросил международных партнеров нашего государства в помощи для достижения мира на Донбассе и восстановления инфраструктуры в этом регионе. 


Ранее "Комментарии" писали о том, что альтернатива Юрию Витренко на должность главы министерства энергетики отсутствует. Повторное голосование за его назначение пройдет уже в начале будущего года. Такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, Витренко сделал ошибку, когда не встретился со всеми фракциями и не довел курс политики ведомства и первоочередных шагах. 

Кроме того, порталу стало известно, что сегодня состоялась пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, где главе российского государства было задано много вопросов, в том числе и по Донбассу. Но отвлечемся от политики, портал "Комментарии" публикует наиболее яркие цитаты Владимира Владимировича. 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/news_covidUA/4869
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ