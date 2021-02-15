Новый рейтинг политиков: кто догоняет Зеленского

Владимир Зеленский снова бы стал президентом Украины, если бы выборы проходили сейчас. Хотя и поддержка украинцев действующего главы государства значительно сократилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 5-7 февраля 2021 года.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Больше всего голосов, согласно опросу КМИС, имеет Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов, а 22,7% — среди тех, кто определился с выбором.

Второе место занял бы экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, у которого результат составляет 13,1% среди всех опрошенных и 18,3% среди тех, кто определился.

Третью позицию заняла бы лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Ее показатели, соответственно, 10,3% и 14,5%.

В топ-5 попали, по данным КМИС, один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко (соответственно, 8,1% и 11,4%) и лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (5,9% и 8,2%). Более низкие результаты получили Виктор Медведчук, Владимир Гройсман, Анатолий Гриценко, Дмитрий Разумков. Менее 2% поддержки у таких вероятных кандидатов в президенты Украины, как Виталий Кличко, Александр Вилкул, Артем Сытник.





Напомним, новые рейтинги (от КМИС) показали очередные чудеса. В лидерах — "Евросолидарнисть", далее следуют "ОПЗЖ", "Слуга народа", "Батькивщина", "Сила и честь" и "Радикальная партия Ляшко". Это уже четвертый соцопрос от известных социологических компаний с начала февраля. "Комментарии" выяснили у экспертов, о чем говорит такая динамика и разнообразие результатов (у Центра Разумкова в лидерах — "Слуга народа", у социологической группы "Рейтинг" и "Украинской социологической группы" — лидирует ОПЗЖ).

Как ранее сообщалось, в "Батькивщине" и "Евросолидарности" начали "качать" тему сильного премьера, "сватая" на эти должности Тимошенко и Порошенко соответственно. В "ЕС", правда, уточняют, что такое возможно только после досрочных выборов в парламент. Эксперты рассказали, ждать ли украинцам возвращение "старой гвардии".

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