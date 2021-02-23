Стало известно, сколько заработал Зеленский в декабре и январе

Стало известно, какой был размер заработной платы Президента Украины Владимира Зеленского в декабре 2020 года и январе 2021. Официальный доход главы государства многих увидит. Об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на запрос журналиста "Комментариев".

Фото: ОП

Таким образом, зарплата Владимира Зеленского за декабрь 2020 года и январь 2021 составила 28 тысяч гривен за каждый месяц.

Отмечается, что из начисленной суммы уплачены налоги в размере 5460 гривен. За декабрь и январь Зеленскому заплатили должностной оклад без надбавок и премий.

Справка: Владимир Зеленский был избран президентом Украины весной 2019 года. Он официально вступил в должность 21 мая. Во время инаугурации он заявил о роспуске Верховной Рады Украины VIII созыва.

На досрочных парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, президентская партия "Слуга народа" получила более 250 парламентских мандатов, лишив себя необходимости заключать коалицию с другими политическими силами.

Во время избирательной кампании Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что идет на один срок, так как считает, что 5 лет вполне достаточно для того, чтобы изменить страну.

Уже через год, во время большой пресс-конференции весной 2020 года он признал, что одного президентского срока недостаточно для того, чтобы воплотить задуманное.

До прихода в большую политику Владимир Зеленский был известен в качестве шоумена, комедийного актера, кинопродюсера и медийного менеджера.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что бывший глава МВД хочет возглавить "ЛДНР".

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