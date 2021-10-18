Эксперт: Зеленский назвал агентов Порошенко

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Кравцев Сергей
В интервью телеканалу "ICTV" президент Украины Владимир Зеленский озвучил два ключевых месседжа. Первый о том, что иметь оффшоры – это нормально. А те, кто поднимает эти темы – друзья олигарха Порошенко. Второй месседж – власти готовы обменять Медведчука на пленных украинцев. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политолог Виктор Таран.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Комментируя первый месседж политолог отметил, забавно получается, ведь президент Зеленский находится в воображаемом мире, где все, кто против него – исключительно агенты Порошенко. Включая "Guardian" и "Слидство.инфо".
Эксперт продолжает, второй месседж о том, чтобы обменять Виктора Медведчука на пленных еще более забавный.
Он добавляет, потом уже, когда обменяют, перед украинцами будут разыгрывать в медийной плоскости "информационный цирк" – пленки, аудио, запрещенное видео, "левые показания". Цель одна – информационный шум и отвлечение внимания от реальных проблем. Виктор Таран признает, задумка технологическая правильная, но, самое страшное в этой истории то, что на Банковой не знают, что делать, если Россия его обменяет.
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