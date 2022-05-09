Президент анонсировал два Дня Победы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы над нацизмом. При этом глава государства высказал убеждение, что, украинцы смогли победить тогда, а значит безоговорочно победят и сейчас в войне против страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", соответствующее видеообращение Зеленского появилось на официальных ресурсах президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, украинцы из поколения в поколение будут передавать память о подвиге предков во Второй мировой войне. Но теперь у украинского народа будет два Дня Победы. Первый – 9 мая, когда они будут праздновать победу над нацизмом во Второй мировой войне. Второй день победы будет, когда украинцам удастся победить Россию.

Также Зеленский высказал убеждение, что у россиян провалился замысел о том, чтобы отобрать у украинцев победу во Второй мировой войне, приуменьшить их роль в этом, а потом продвигать пропагандистский лживый тезис о денацификации.

Глава государства обратил внимание на то, что во Второй мировой войне погибли более 50 млн человек, из них почти 8 млн – украинцы.

По словам Владимира Зеленского, Украина отказывается от тезиса "можем повторить". Потому что знает, какой ценой досталась победа во Второй мировой войне. Может изъявлять желание снова прожить 2194 дня войны только тот, кто не имеет связи с реальностью, только сумасшедший человек. Хотеть повторить может только тот, кто копирует философию Гитлера, кто подражает тому, что делали нацисты.

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