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Несколько гривен может быть разница в цене: Шмыгаль рассказал о новых ценах на АЗС

Премьер обещает улучшение ситуации на АЗС в ближайшее время

сегодня, 09:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Дефицит топлива на украинских АЗС стал прямым следствием военных действий в Украине. Россия сознательно нанесла ракетные удары по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, а также повредила логистические сети. В итоге, чтобы обеспечить потребителей топливом пришлось поднять цены. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "РБК-Украина" рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Несколько гривен может быть разница в цене: Шмыгаль рассказал о новых ценах на АЗС

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

Глава правительства рассказал, сейчас Украине приходится импортировать топливо, но несмотря на неопределенность ситуации это не делается хаотично, есть определённая стратегия. Всё топливо сейчас поступает исключительно из западной границы, потому что Кременчугский НПЗ, который фактически обеспечивал Центральную и Восточную Украину топливом, теперь остановлен. Поэтому все топливо, которое есть в Украине, поступает в страну исключительно через западную границу.

По словам Шмыгаля, нефтепродукты попадают в Украину от наших европейских партнёров. В связи с тем, что логистика поставок топлива существенно изменилась, цена поднимется. 

Денис Шмыгаль отметил, что сейчас власти Украины проводят переговоры, формула определения максимальной торговой наценки для трейдеров останется прежней. Сейчас в правительстве анализируют, сколько нужно денег для того, чтобы профинансировать доставку, которая стала намного дороже. 

При этом премьер спрогнозировал, что разница в цене может быть на несколько гривен и дефицит в конце концов будет перекрыт. Поэтому Министерство экономики выполнит свое обещание о том, что дефицита топлива в Украине не будет. 

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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/shmygal-defitsite-azs-vremya-voyny-mogut-1652028045.html
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