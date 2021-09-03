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Появление "дракона" в Украине невозможно: Зеленский об авторитарном режиме в стране

Президент Украины назвал гражданское общество сильным и демократическим

сегодня, 10:49
Автор:

Елизавета Черных

Государственный глава Владимир Зеленский уверен, что в Украине нет места авторитарному режиму в связи с сильным гражданским обществом, которое не допустит подобных изменений. Об этом он заявил во время визита в США, передает пресс-служба Офиса президента. 

Появление "дракона" в Украине невозможно: Зеленский об авторитарном режиме в стране

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Беседуя с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета, украинский лидер дал ответ, не боится ли он, убив "дракона" стать им: 

"Что касается "убить дракона", то я президент Украины два года. У ваших знакомых (в России. – ред.) ситуация сложнее, но это – внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы чего ни хотел, кто бы себе что ни придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут", — сказал глава государства. 

В рамках разговора президент также подчеркнул, что со стороны России часто поступают сигналы, что наше государство якобы не хочет прекращать войну. На что Зеленский ответил, что мы бы с удовольствием ее закончили, однако "войну не мы начинали". 

Напомним, что накануне эксперты подвели итоги визита украинского государственного главы и делегации в Вашингтон, который состоялся 1 сентября. В  частности, специалисты рассказали смогут ли Соединенные Штаты помочь сдержать российскую агрессию. 

Кроме того, эксперты подвели и экономические итоги президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Так, директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, оценивая экономические итоги визита Зеленского в США, не смог выделить каких-то значительных успехов. По его мнению, экономические результаты визита, ставшие достоянием общественности, выглядят как более выгодные американской стороне.



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Источник: https://www.president.gov.ua/ru/news/ukrayinske-gromadyanske-suspilstvo-nastilki-silne-vilne-j-de-70529
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