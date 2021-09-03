Появление "дракона" в Украине невозможно: Зеленский об авторитарном режиме в стране

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Елизавета Черных
Государственный глава Владимир Зеленский уверен, что в Украине нет места авторитарному режиму в связи с сильным гражданским обществом, которое не допустит подобных изменений. Об этом он заявил во время визита в США, передает пресс-служба Офиса президента.
Владимир Зеленский - фото: Офис Президента
Беседуя с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета, украинский лидер дал ответ, не боится ли он, убив "дракона" стать им:
В рамках разговора президент также подчеркнул, что со стороны России часто поступают сигналы, что наше государство якобы не хочет прекращать войну. На что Зеленский ответил, что мы бы с удовольствием ее закончили, однако "войну не мы начинали".
Напомним, что накануне эксперты подвели итоги визита украинского государственного главы и делегации в Вашингтон, который состоялся 1 сентября. В частности, специалисты рассказали смогут ли Соединенные Штаты помочь сдержать российскую агрессию.
Кроме того, эксперты подвели и экономические итоги президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Так, директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, оценивая экономические итоги визита Зеленского в США, не смог выделить каких-то значительных успехов. По его мнению, экономические результаты визита, ставшие достоянием общественности, выглядят как более выгодные американской стороне.
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